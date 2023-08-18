西共體成員國參謀長會議閉幕

軍事政變

非洲 – 西共體成員國參謀長在加納首都阿克拉召開兩天會議，18日下午結束會議。但經過各方協調仍沒有就在尼日爾部署後備部隊拿出一個最終計畫。與會者對被扣押的民選總統穆罕默德·巴祖姆處境深表擔憂。西非經共體專員穆薩還表示，一旦西非國家領導人下令，西非經共體部隊“準備干預”尼日爾。

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雖然軍隊參謀長還在商議軍事干預的時間表，以恢復自 7 月 26 日強行推翻的穆罕默德·巴祖姆的權力，但西非經共體似乎仍然傾向於對話之路。美國更是偏向對話緩解局勢。

西非經共體專員阿卜杜勒-法陶·穆薩 (Christopher Gwabin Musa) 表示，除軍事統治國家和佛得角外，所有成員國均準備參加預備部隊。這名將軍還表示，“我們會議的目標不僅僅是對事件做出反應，而是積極主動地制定一條通往和平和支持穩定的道路。”

穆薩將軍解釋說，會議必須“完善”細節，以避免西非經共體“訴諸最終武力手段”。他補充說：“尼日爾軍政府正在與西非經共體玩貓捉老鼠的遊戲。”他對尼日爾將軍“藐視他們自己的憲法和西非組織的議定書”表示遺憾。

靠武力臨時掌權的尼日爾武裝力量保持僵化，並認為針對其國家的武裝干預將是“非法和毫無意義的侵略”。軍政權還扣留了被廢黜的總統，並打算以“叛國罪”起訴他。

現任西非經共體主席、尼日利亞總統博拉·蒂努布在周四與歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾會面時警告說：“巴祖姆總統被擅自扣押的條件正在惡化。他的健康狀況任何進一步惡化都將產生嚴重後果”。

查爾斯·米歇爾“重申歐盟對西非經共體決定的全力支持和支持，並堅決譴責尼日爾發生的不可接受的政變”。米歇爾表示，“歐盟不會承認政變產生的當局。民主選舉產生的巴祖姆總統仍然是尼日爾的合法國家元首”。

聯合國人權事務高級專員福爾克爾·蒂爾克（Volker Türk）18日強烈譴責了以“叛國罪”起訴巴祖姆先生的意圖。他說：“這一決定不僅是出於針對民主選舉總統的政治考慮，而且沒有法律依據，因為民主機構的正常運作受到了阻礙。”

蒂爾克表示，2021 年巴祖姆總統的選舉構成了“該國歷史上以政變為標誌的第一次民主過渡”。聯合國人權事務高級專員呼籲軍政權釋放他並“立即恢復憲法秩序”，並告訴尼日爾軍政權“不能自以為有權公然違抗人民的意願”。