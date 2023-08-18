軍事政變

西共體成員國參謀長會議閉幕

非洲 – 西共體成員國參謀長在加納首都阿克拉召開兩天會議，18日下午結束會議。但經過各方協調仍沒有就在尼日爾部署後備部隊拿出一個最終計畫。與會者對被扣押的民選總統穆罕默德·巴祖姆處境深表擔憂。西非經共體專員穆薩還表示，一旦西非國家領導人下令，西非經共體部隊“準備干預”尼日爾。

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Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama (1er rang 4e à dr.) et le ministre de la Défense du Ghana, Dominic Nitiwul (1er rang, au c.) posent pour une photo de groupe avec les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors de la réunion extraordinaire de la Cédéao à Accra, au Ghana, le 17 août 2023.
Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama (1er rang 4e à dr.) et le ministre de la Défense du Ghana, Dominic Nitiwul (1er rang, au c.) posent pour une photo de groupe avec les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors de la réunion extraordinaire de la Cédéao à Accra, au Ghana, le 17 août 2023. AFP - GERARD NARTEY
作者： 法廣
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雖然軍隊參謀長還在商議軍事干預的時間表，以恢復自 7 月 26 日強行推翻的穆罕默德·巴祖姆的權力，但西非經共體似乎仍然傾向於對話之路。美國更是偏向對話緩解局勢。

西非經共體專員阿卜杜勒-法陶·穆薩 (Christopher Gwabin Musa) 表示，除軍事統治國家和佛得角外，所有成員國均準備參加預備部隊。這名將軍還表示，“我們會議的目標不僅僅是對事件做出反應，而是積極主動地制定一條通往和平和支持穩定的道路。”

穆薩將軍解釋說，會議必須“完善”細節，以避免西非經共體“訴諸最終武力手段”。他補充說：“尼日爾軍政府正在與西非經共體玩貓捉老鼠的遊戲。”他對尼日爾將軍“藐視他們自己的憲法和西非組織的議定書”表示遺憾。

靠武力臨時掌權的尼日爾武裝力量保持僵化，並認為針對其國家的武裝干預將是“非法和毫無意義的侵略”。軍政權還扣留了被廢黜的總統，並打算以“叛國罪”起訴他。

現任西非經共體主席、尼日利亞總統博拉·蒂努布在周四與歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾會面時警告說：“巴祖姆總統被擅自扣押的條件正在惡化。他的健康狀況任何進一步惡化都將產生嚴重後果”。

查爾斯·米歇爾“重申歐盟對西非經共體決定的全力支持和支持，並堅決譴責尼日爾發生的不可接受的政變”。米歇爾表示，“歐盟不會承認政變產生的當局。民主選舉產生的巴祖姆總統仍然是尼日爾的合法國家元首”。

聯合國人權事務高級專員福爾克爾·蒂爾克（Volker Türk）18日強烈譴責了以“叛國罪”起訴巴祖姆先生的意圖。他說：“這一決定不僅是出於針對民主選舉總統的政治考慮，而且沒有法律依據，因為民主機構的正常運作受到了阻礙。”

蒂爾克表示，2021 年巴祖姆總統的選舉構成了“該國歷史上以政變為標誌的第一次民主過渡”。聯合國人權事務高級專員呼籲軍政權釋放他並“立即恢復憲法秩序”，並告訴尼日爾軍政權“不能自以為有權公然違抗人民的意願”。

 

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