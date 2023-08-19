埃及“4月6日青年運動”一名領袖獲釋

政治判決

非洲 – 埃及反對派領袖杜瑪(Ahmed Douma)8月19日獲釋。他走出監獄時說，“在監獄服刑十年後，我想說我很高興，但在所有政治犯沒有獲得自由之前，我不會慶祝什麼”。杜瑪2013年底被控在未經政府允許的情況下組織示威遊行，並對警察實施暴力。他本被判15年牢獄。

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4月6日青年運動 （April 6 Youth Movement）是埃及網民2008年在Facebook成立的群組，目的是要支援大邁哈萊的工人在4月6日罷工。該組織也領導了2011年埃及反政府示威。

分析人士表示，埃及正面臨著嚴重的經濟危機。現總統塞西在全國範圍展開了全國對話，希望為自己明年總統大選鋪路。在這個背景下，總統塞西赦免了4月6日青年運動領袖人物之一杜瑪。

這位 37 歲的詩人獄中把自己的創作轉交給了律師，隨後出版了一本詩集《Curly》（英文為“Curly”），此書在 2021 年開羅書展上展出，但很快因“安全原因”被撤下。

現政府此前釋放過政治犯。2023年7月，曾被判處三年徒刑的埃及研究員兼人權維護者帕特里克·喬治·紮基（Patrick George Zaki）提前獲釋；2019年人權律師巴吉爾（Mohamed El-Baqer）獲釋。但最具有代表性的女性博主愛斯拉·阿布德·法塔（Esraa Abdel Fattah）仍然被關押着。

埃及個人權利倡議 (EIPR) 創始人霍薩姆·巴加特 (Hossam Bahgat) 譴責現政權把政治犯當作人質，時而抓；時而放，根本不想真正改變現狀。

鑒於埃及的人權現狀，國際性的公民社會團體-世界正義工程（ World Justice Project，簡稱WJP ）的法治排名中在140個國家中排名第135位，是使用死刑最多的國家之一。 華盛頓稱開羅在從監獄到言論自由再到同性戀、雙性戀或跨性別族群LGBT+ 權利的各個方面都侵犯了人權。