西非代表團見到被推翻的尼日爾總統巴祖姆

軍事政變

非洲 – 西非代表團於周六下午抵達尼亞美，試圖尋求外交解決尼日爾危機，代表會見了被推翻的總統穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum)，該總統自7月26日政變以來一直被關押。尼日爾政變領導人阿卜杜拉赫曼·奇亞尼（Abdourahamane Tiani）19日晚將發表全國電視講話。

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奇亞尼表示，我們的目標不是奪權，政權過渡期不會超過三年。他還警告說，“如果要對我們發動攻擊，那將不會像一些人想象的那樣是在公園裡散步“。

這位消息人士保證，巴祖姆先生“情緒還可以”。 周六下午代表團訪問總統府時，尼日爾通訊社的一名記者證實了這次會面。

法新社記者表示，雖然叛軍一直拒絕西非經共體提出的調節提議，19日還是派人前往機場接待了西方代表團。 代表成員包括西共體委員會主席圖雷（Omar Alieu Touray）和尼日利亞前軍事領導人阿卜杜薩拉米·阿布巴卡爾( Abdulsalami Abubakar)。

尼日利亞總統府發言人在網上公布了一張照片，證實西非代表團19日見到了被驅逐的前總統穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum)。