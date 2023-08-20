金磚國家峰會即將展開

金磚峰會

非洲 – 2023年金磚國家領導人第十五次峰會將於2023年8月22日至24日在約翰內斯堡桑頓會議中心舉行。此次峰會最不同以往的是規模空前盛大。

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根據南非金磚特使Anil Sooklal所述，南非已發出70份邀請給包括非洲全數54國在內的全球南方國家領導人。另有消息指出，在普京為避開國際刑事法院的逮捕通緝令不親自到場、改為視訊與會之後，還有更多南方國家主動向南非索取邀請函。不過，無論主動或被動，受邀國無一是歐美等非南方國家；曾積極表示有興趣出席的法國總統馬克龍也不在邀請名單內。

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）預計將接待中國國家主席習近平、印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）和巴西總統巴西總統盧拉·達席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva），而俄羅斯總統普京將以遠程方式參與。普京是國際刑事法院逮捕的目標，若他踏足南非，南非就必須執行逮捕令。俄羅斯將派外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）前往約翰內斯堡。

金磚國家橫跨三大洲，擁有數十億人口，經濟增長水平各異，但他們有個共同點，即蔑視他們認為服務於西方富裕國家利益的世界秩序。

中國駐南非大使陳曉東在8月18日的簡報會上表示，“傳統的全球治理體系表現出失常、失能、缺位，國際社會迫切期待金磚加強團結合作”，他並稱，金磚國家已成為全球新興市場和發展中國家合作的重要平台，“日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量。”

外界對金磚國家的興趣日益濃厚，至少有40個國家表示有興趣加入，其中23個國家已正式提交申請，盼能成為金磚國家成員。