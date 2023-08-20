金磚集團欲以人多地廣與西方掰腕？

金磚峰會/國際

金磚五國領導人下周二在南非會面，討論如何讓這個創造了世界四分之一財富的五國集團擴大到在世界舞台引領政治和經濟，加大全球影響力。

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正在考慮歡迎新成員的該集團五個新興經濟體，即金磚集團有巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。5國的領導人預計在約翰內斯堡的一個會議中心舉行峰會，會期延展至周四。

南非總統西里爾·拉馬福薩歡迎巴西總統盧拉·達席爾瓦和中國國家主席習近平。 印度總理莫迪出席，俄羅斯將由外交部長拉夫羅夫代表普京出席。

經過數月的猜測，俄羅斯總統普京因被指控在烏克蘭犯下戰爭罪而被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，他本人最終將通過視頻會議的方式參加峰會。

金磚數國代表着一群地理上分散、經濟增長不平衡的國家，對他們認為符合富裕國家、特別是美國利益的世界秩序持懷疑態度。

中國駐南非大使陳曉東周五對記者表示，“傳統的全球治理體系已經功能失調、缺陷重重、無法發揮作用”，他並保證“金磚國家正在成為一支日益堅實的力量”。

專門研究中非關係的南非研究員科布斯·範斯塔登告訴法新社：“金磚集團正在尋找尚沒有被西方主導的領域和空間。”

不過，至此關於峰會計畫的信息幾乎沒有什麼發布。 南非駐亞洲和金磚國家巡迴大使阿尼爾·蘇克拉爾在接受法新社採訪時表示，“接納新成員是議程的一個主要內容”。

南非上個月表示，約有 40 個國家已申請加入該組織或表示有興趣加入該組織。

伊朗、阿根廷、孟加拉國和沙特阿拉伯是主要的申請者。 在非洲，阿爾及利亞、埃及和埃塞俄比亞也已表達了加入該集團的願望。

中國正在尋求擴大對抗美國的影響力。 自入侵烏克蘭以來受到制裁的俄羅斯需要外交盟友。南非自烏克蘭戰爭衝突爆發以來一直拒絕譴責俄羅斯，但俄羅斯是非洲的傳統盟友，這已成為世界舞台上的一個新的外交問題。在烏克蘭戰爭衝突加劇的分歧中，莫斯科和北京正在爭奪對非洲大陸的影響力。

南非國際事務研究所（SAIIA）的史蒂文·格魯茲德強調，這次峰會的主題是“金磚國家與非洲”，是在“當前多邊體系面臨嚴重壓力”之際召開的。然而，專家表示，金磚國家現階段“無法實施新形式的多邊主義”，“世界權力仍然掌握在西方國家手中”。

範斯塔登警告說，“金磚集團任何擴大都會使地緣政治局勢變得複雜化”，每個新加入者都會帶來“各自的問題、地區關係或與美國關係的問題”。

在非政府組織國際特赦組織和烏克蘭當地協會的號召下，定於周二上午在約翰內斯堡還會舉行反俄羅斯示威活動。 示威組織者敦促峰會領導人“要求俄羅斯當局停止對烏克蘭的侵略”。評論稱，這個示威會讓峰會陷入尷尬。