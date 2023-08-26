加蓬大選 邦戈全力拚護56年家族統治

加蓬/選舉

加蓬選民今天前往投票站進行總統、立法和地方選舉，反對派希望這次選舉能夠挫敗總統阿里·邦戈的第三次連任，並結束邦戈家族對加蓬國家權力長達56年的獨專。

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但是，加蓬投票現任總統邦戈Bongo仍然尋求延續56年家族王朝。

今天稍早，這個中非國家的投票開始，儘管六個主要反對黨支持聯合提名人，以縮小與邦戈爭奪的差距，仍然共有 19 名候選人參加總統選舉，。

據路透社說，此次投票是對邦戈的支持度的一次備受期待的考驗。批評者稱，他在將加蓬的石油財富輸送給該國 230 萬貧困人口中的三分之一方面做得太少，並質疑他在 2018 年中風後是否適合執政。

64 歲的邦戈試圖在廣泛的競選活動中反駁這一形象。他承諾創造更多就業機會，推動小額貸款計畫，並削減公立學校的學費。

投票前的準備工作進展順利，但許多人擔心選舉後可能會出現像 2016 年邦戈獲勝後爆發的抗議活動那樣的動蕩。反對派質疑邦戈之前的兩次選舉勝利，稱他以欺詐手段獲勝。

非洲安全研究所研究員雷馬吉·霍伊納西 (Remadji Hoinathy) 表示，最近投票制度的變化可能會使後果進一步複雜化。其中包括引入單一投票，要求選民從同一黨派中選出總統候選人和議員。霍伊納西說，這些變化“可能會加劇選舉結果的緊張局勢，然後可能會出現爭議，甚至暴力”。

儘管沒有可靠的民意調查，但邦戈的陣營將他視為贏得比賽的堅定熱門。

據路透社說，他的主要威脅來自聯合反對派候選人、69 歲的阿爾伯特·翁多·奧薩 (Albert Ondo Ossa)，他是一位經濟學和管理學教授，一直致力於變革和更好的經濟體制。這種宣傳可能會在一個三分之一的年輕人失業且絕大多數人只知道邦戈規則的國家引起共鳴。

周五，大量人群參加了邦戈和翁多·奧薩在首都利伯維爾舉行的最後集會。

消息稱，選舉計票將於格林威治標準時間 1700 點投票結束後開始。目前尚不清楚初步結果何時公布。