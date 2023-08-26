剛果(金)疑其將官涉非法貿易

RFI非洲 / 司法案件

非洲 – 在礦產資源豐富的非洲國家剛果民主共和國（RD Congo），多方消息來源顯示，有一名將軍因一樁非法礦物貿易案而遭金沙薩當局訊問和禁閉。此案起因是由於騰科-豐古魯美礦業公司（TFM-Tenke Fungurume Mining）的一批銅在運出盧本巴希（Lubumbashi）時遭截獲。據傳，還有一家南非公司也涉案。

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據本台法廣（RFI）法文網今天（2023年08月26日星期六）的最新報道。多方消息來源都提到，剛果（金）將軍穆塔哈（Gen. Smith Gihanga MUTARA）已於本周二（2023年08月22日）在首都金沙薩（Kinshasa）被訊問。因為，他的姓名出現在一樁非法販賣礦物的案子中。此外，上加丹加省（Haut-Katanga）還有其它軍方和民政當局高層涉案。

-- 剛果(金)將軍涉嫌捲入一樁國際大案 -

本台法廣（RFI）通訊員卡曼達（Kamanda wa Kamanda Muzembe）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，兩個月前的06月30日，走私犯在剛果（金）的銅都盧本巴希（Lubumbashi）的出口截獲一批重達120噸的陰極銅。這批物資屬於騰科-豐古魯美礦業公司（TFM-Tenke Fungurume Mining），計畫途徑贊比亞運往南非。

RFI Image / Les gisements de Tenke Fungurume à Kolwezi (RDC) constituent l'une des plus importantes réserves de cuivre et de cobalt connues au monde. © Alexandra Brangeon/RFI

非政府組織[人權研究所]（IRDH-Institut des Recherches en Droits Humains）引述多方消息來源，上加丹加省（Haut-Katanga）軍方捲入此案。因此，這批物資的轉車地點是在位於盧本巴希（Lubumbashi）的剛果（金）第22軍區的設施內。這些消息來源還說，有一家南非公司也捲入此案。

-- 剛果(金)將軍遭到軍事司法當局傳訊 -

幾天前，剛果（金）上加丹加省（Haut-Katanga）的前內政高官Éric Muta Ndala在接受本台法廣（RFI）採訪時談到，存在多個非法販賣礦物的網絡，並得到軍方和民政當局的維護。

RFI Carte Archive / RD Congo: région Katanga. 剛果（金）:加丹加地區。 © RFI Carte

鑒於遭到懷疑，剛果（金）將軍穆塔哈（Gen. Smith Gihanga MUTARA）在周二遭到軍事司法當局傳訊，至今仍被處於禁閉之中。安全部門的消息說，可能將會輪到其它要員面臨被傳喚。

-- 非政府組織注意到剛果(金)一位省長 -

本台法廣（RFI）法文網上的同一消息還說，非政府組織[人權研究所]（IRDH-Institut des Recherches en Droits Humains）提議司法當局注意上加丹加省（Haut-Katanga）省長在這樁案子中的角色。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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