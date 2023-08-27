津巴布韋總統宣布勝選 反對派拒絕接受結果

津巴布韋/選舉

津巴布韋選舉委員會周六晚間表示，現任總統埃默森·姆南加古瓦以約53%的選票贏得了本周的總統選舉，但反對派和分析人士立即對這一結果提出質疑。反對派拒絕接受官方公布的選舉結果。

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據路透社今天報道，津巴布韋總統埃默森·姆南加古瓦宣布選舉獲勝。姆南加古瓦在 2017 年軍事政變後接替了長期領導人羅伯特·穆加貝 (Robert Mugabe)，人們普遍預計他將獲得連任，因為分析人士表示，這次競選嚴重偏向於非洲民族聯盟-愛國陣線 (ZANU-PF) 執政黨。該黨執掌權力已超過四十年。

津巴布韋選舉委員會(ZEC)表示，姆南加古瓦的主要挑戰者、反對派公民變革聯盟(CCC)黨魁納爾遜·查米薩(Nelson Chamisa)獲得了44%的總統選票。

選舉委員會宣布姆南加古瓦獲勝後，非洲民族聯盟-愛國陣線的支持者開始在結果中心唱歌歡呼。

但CCC 發言人在 X（前身為 Twitter）上發帖表示，該黨拒絕“任何未經適當驗證而倉促得出的結果”。

姆南加古瓦還在2018年的上次總統選舉中以微弱優勢擊敗了查米薩。反對派聲稱選舉受到操縱，但憲法法院維持了結果。

雖然選舉前夕基本上沒有發生暴力事件，但警方經常利用津巴布韋嚴厲的公共秩序法禁止反對派集會並逮捕反對派支持者。

執政的非洲民族聯盟-愛國陣線否認其擁有不公平的優勢，或試圖通過操縱影響選舉結果。

據歐盟觀察團團長周五表示，本周的投票是在“恐懼氣氛”中進行的。南部非洲區域集團南部非洲發展共同體的代表團注意到了投票延遲、禁止集會和有偏見的官方媒體報道等問題。

金山大學政治學講師妮可·比爾茲沃斯 (Nicole Beardsworth) 表示，她認為周六晚間的聲明可能是對南部非洲發展共同體和其他選舉觀察員批評的回應。她稱，“我們都對 ZEC 宣布總統選舉結果的速度抱有很多疑問。”

消息稱，本周總統和議會選舉的投票原定於周三一天內結束，但由於選票分發較晚，一些選區的投票時間延長至周四。