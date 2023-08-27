金磚集團擴大邁向去美元化？
金磚集團 – 為期三天的第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會已於本周四（2023年08月24日）在南非的經濟中心落下帷幕。這是本台法廣（RFI）近日眾多法文專欄節目的關注主題。其中，駐約翰內斯堡（Johannesburg）通訊員克萊爾（Claire Bargelès）於08月25日星期五峰會閉幕後第二天發回報道，分析金磚集團擴大與去美元化之間的關係。
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本台法廣（RFI）法文網於2023年08月25日星期五，刊出了南非通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的一篇分析報道。內容圍繞金磚集團在其第15屆首腦峰會上宣布了一項重大決定，接納：非洲的埃及和埃塞俄比亞、南美的阿根廷、西亞的伊朗、沙特阿拉伯及阿聯酋，共六個國家為金磚集團新成員。正式生效日期是2024年01月01日。
這一報道的法文原標題為：[L'élargissement des Brics, un premier pas vers la dédollarisation?]。換做中文可被譯作[金磚集團的擴大，走向去美元化的第一步？]。下面是簡介以供分享。
-- 金磚集團應會繼續推動去美元化 -
本台法廣（RFI）法文網上的這篇分析性報道首先指出，金磚集團（BRICS）的這一擴大決定與其推動的去美元化問題有關，並可能會形成規模。就算在短期內建立一種共同貨幣的想法，因其建立的複雜性而受到沉重打擊。但找到代替綠色美鈔的想法依舊難以消除。
金磚國家希望通過增加成員國的本幣交換來拉近關係。鑒於莫斯科當前所遭受的金融制裁，俄羅斯領導人普京對此計畫十分感興趣。部分國家已經開始相互交換貨幣。首先有中國。自今年初以來，大幅使用人民幣來購買俄羅斯的原材料。巴西打算要跟上。
-- 金磚集團的擴大與石油美元體系 -
鑒於金磚集團新成員利雅得、德黑蘭和阿布達比都名列全球石油儲量十大國，這將可能翻轉石油美元機制的統治。相關金融部長和央行行長已授命進一步研究這一問題，並於2024年10月在俄羅斯舉行下一屆峰會時拿出他們的結果。
法國國立東方語言與文明學院（Inalco-Institut National des Langues et Civilisations Orientales）的一名專家說，西方就這樣被撇在了一邊。那尤其是中國所想要展現的地緣政治看法，顯示其有能力激發起沒有西方的國際性活動。
-- 金磚集團擴大尋求改變國際秩序 -
巴西總統盧拉提到，金磚集團將繼續為新成員開放，仍是國際新秩序的推動力量。不過，有專家指出，除了遭制裁的伊朗之外，金磚集團的新成員都與西方國家有着重要的雙邊關係。
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