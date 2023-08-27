金磚集團擴大邁向去美元化？

RFI非洲 / 金磚峰會

金磚集團 – 為期三天的第15屆金磚國家（BRICS）首腦峰會已於本周四（2023年08月24日）在南非的經濟中心落下帷幕。這是本台法廣（RFI）近日眾多法文專欄節目的關注主題。其中，駐約翰內斯堡（Johannesburg）通訊員克萊爾（Claire Bargelès）於08月25日星期五峰會閉幕後第二天發回報道，分析金磚集團擴大與去美元化之間的關係。

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本台法廣（RFI）法文網於2023年08月25日星期五，刊出了南非通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的一篇分析報道。內容圍繞金磚集團在其第15屆首腦峰會上宣布了一項重大決定，接納：非洲的埃及和埃塞俄比亞、南美的阿根廷、西亞的伊朗、沙特阿拉伯及阿聯酋，共六個國家為金磚集團新成員。正式生效日期是2024年01月01日。

RFI Montage / BRICS : les dirigeants des cinq pays membres ont décidé de plus que doubler leur nombre et d’accepter six nouvelles nations : l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à partir du 01 janvier 2024. (illustration) © RFI composite

這一報道的法文原標題為：[L'élargissement des Brics, un premier pas vers la dédollarisation?]。換做中文可被譯作[金磚集團的擴大，走向去美元化的第一步？]。下面是簡介以供分享。

-- 金磚集團應會繼續推動去美元化 -

本台法廣（RFI）法文網上的這篇分析性報道首先指出，金磚集團（BRICS）的這一擴大決定與其推動的去美元化問題有關，並可能會形成規模。就算在短期內建立一種共同貨幣的想法，因其建立的複雜性而受到沉重打擊。但找到代替綠色美鈔的想法依舊難以消除。

RFI Image Archive / les pays des Brics souhaitent s’en rapprocher à travers l’augmentation des échanges dans les monnaies locales des membres. Le Président russe Vladimir Poutine, très intéressé par le projet en raison des sanctions financières qui touchent Moscou. Ici, le mardi 22 août 2023, à l'ouverture du sommet des Brics à Johannesburg en Afrique du Sud, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole par visioconférence. (illustration) AP - Jerome Delay / RFI Image Archive

金磚國家希望通過增加成員國的本幣交換來拉近關係。鑒於莫斯科當前所遭受的金融制裁，俄羅斯領導人普京對此計畫十分感興趣。部分國家已經開始相互交換貨幣。首先有中國。自今年初以來，大幅使用人民幣來購買俄羅斯的原材料。巴西打算要跟上。

-- 金磚集團的擴大與石油美元體系 -

鑒於金磚集團新成員利雅得、德黑蘭和阿布達比都名列全球石油儲量十大國，這將可能翻轉石油美元機制的統治。相關金融部長和央行行長已授命進一步研究這一問題，並於2024年10月在俄羅斯舉行下一屆峰會時拿出他們的結果。

RFI Image / BRICS Sommet 2023 : le président brésilien Lula Da Silva a affirmé que les Brics continueront à s'ouvrir à de nouveaux membres et à être la force motrice d'un nouvel ordre international. (illustration) © Lucia Müzell/ RFI

法國國立東方語言與文明學院（Inalco-Institut National des Langues et Civilisations Orientales）的一名專家說，西方就這樣被撇在了一邊。那尤其是中國所想要展現的地緣政治看法，顯示其有能力激發起沒有西方的國際性活動。

-- 金磚集團擴大尋求改變國際秩序 -

巴西總統盧拉提到，金磚集團將繼續為新成員開放，仍是國際新秩序的推動力量。不過，有專家指出，除了遭制裁的伊朗之外，金磚集團的新成員都與西方國家有着重要的雙邊關係。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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