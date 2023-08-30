加篷兵變：北京呼籲確保邦戈總統人身安全

加篷/非洲

中非國家加篷總統選舉後發生兵變，目前局勢尚不明朗，周三凌晨，加蓬選舉中心宣布總統邦戈在26日舉行的總統選舉中以64.27%的得票率獲得連任之後。十餘名軍方人員以“機構過渡和恢復委員會”的名義在加蓬24電視台發布聲明宣稱選舉結果無效，並稱已獲取政權。

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法新社報道指出，加蓬宣布獲取政權的軍官宣稱，加蓬總統邦戈被軟禁，邦戈的兒子已被捕。目前除邊境關閉外，加蓬的空中交通也已關閉。據半島電視台報道，非洲聯盟和平與安全理事會將於8月31日舉行會議，討論加蓬的軍事接管問題。

總部設在法國的非洲新聞網站Lsi Africa周三上傳了一個被介紹為是被監視居住的總統邦戈向外界求救的視頻，邦戈在視頻中用英文向外界呼籲，關注他個人以及家人的處境。不過，該視頻尚且有待於進一步確認。

各國對加篷兵變反應謹慎，中國外交部發言人在8月30日舉行的例行記者會上就加蓬目前政治局勢表示，中方密切關注加蓬形勢發展，呼籲加蓬相關方從國家和人民利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，確保邦戈總統人身安全，維護國家和平穩定和發展大局。

中國駐加蓬使館30日發佈公告稱，鑒於當前加蓬局勢，中國使館已經啟動重大突發事件應急機制。建議所有在加中國公民居家不外出。

加篷曾經被認為是非洲較為穩定的國家，該國石油以及森林資源豐富，與中國經貿關係密切，今年 4 月現任總統邦戈訪問中國時被習近平稱為 "中國的老朋友"，據中國國家媒體報道，利伯維爾與北京之間的關係 "穩如磐石"，最近已升格為 "全球戰略合作夥伴關係"。中國政府視加蓬為中部非洲的重要盟友。

今年七月，中國海軍第43批護航編隊結束對尼日利亞的訪問後，還對加篷進行了為期四天的訪問。被認為是中非合作的一大舉措。

這是加篷總統選舉之後第二次發生兵變，2018年10月，邦戈連選連任後因健康原因在沙特摩洛哥等地接受治療，期間，2019年1月7日，加篷共和國衛隊官員在加蓬首都利伯維爾發動政變，試圖推翻邦戈政權，軍方還在在國家電視台宣布成立國家復興委員會。不過，數小時後，加篷政府宣布已逮捕七名政變領導人，政府還宣布兩名叛變者已被擊斃。2021年7月，加篷軍事法庭判處了三名參加兵變的軍人，

邦戈家族已經統治加篷五十多年。