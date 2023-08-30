加蓬軍事政變：總統遭軟禁 邊境被關閉

非洲/加蓬/政治

尼日爾政變之後，加蓬軍事政變策畫者周三（8月30號）也宣布，他們已經 "終結 "了加蓬的 "現政權"，並軟禁了執政14年的阿里-邦戈總統等人。

2023 年 8 月 30 日，AFP TV 獲得了一段未經證實的視頻，拍攝地點未公開的視頻顯示加蓬總統阿里-邦戈呼籲 "他在世界各地的朋友們發出一些聲音"。

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據法新社，就在官方宣布邦戈在周六的總統選舉中以 64.27% 的得票率獲勝之後，加蓬 24 電視頻道的屏幕上出現了十幾名士兵的身影。 這些士兵包括共和國衛隊（GR）成員、戴着綠色貝雷帽的總統禁衛軍、正規軍士兵和警察。

軍方認為選舉的組織工作 "不符合透明投票的條件"，並譴責 "不負責任的管理"。

他們宣布解散國家所有機構，關閉加蓬邊境，"直至另行通知"。

在這場遭到法國譴責的政變之前，這個石油資源豐富的中非國家已被邦戈家族統治了 55 年之久。當地居民迅速走上街頭表示對軍隊的支持，阿里-邦戈本人則在一段視頻中呼籲他的 "朋友們發出聲音來"。

軍方在國家電視台上宣布，2009年接替父親的阿里-邦戈已被軟禁，他“周圍有他的家人和醫生"，他的兒子努爾丁-邦戈-瓦倫丁因 "叛國罪 "被捕。

報道稱，一系列逮捕行動還針對政權的其他六名高級官員，包括邦戈先生的參謀長和副參謀長、總統顧問以及加蓬民主黨（PDG）的第一和第二號人物。

根據國家電視台播出的畫面，總統衛隊長布萊斯-奧利吉-恩圭馬將軍被數百名士兵擡走，凱旋而歸。

國際社會對這一非洲法語國家的最新政變反應迅速：中國呼籲 "確保阿里-邦戈的安全"，前殖民國家法國則 "譴責正在發生的軍事政變"。俄羅斯表達了 "深切關注"，加蓬去年加入的英聯邦也表達了 "深切關注"。

被政變策畫者逮捕的七人是 "青年衛隊 "的代表，自邦戈先生於2018年中風後長期療養歸來以來，他們組成了一個與國家元首關係密切且極具影響力的顧問團。

反對派和民間社會經常指責這些 "青年衛隊 "成員已成為國家的真正統治者，因為在他們看來，阿里-邦戈因中風後遺症而非常虛弱。

政變是在宵禁和互聯網被切斷的情況下發生的，據政府稱，這兩項措施是政府在周六投票結束前頒布的，目的是防止可能發生的 "暴力"。

軍方聲明宣讀後不久，法新社記者聽到利伯維爾幾個區有自動武器開火的聲音。零星的槍聲很快停止。

軍事領袖指出，他們被控犯下叛國、侵佔、貪腐和偽造總統簽名等罪行。