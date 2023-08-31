貝寧總統對中國進行國事訪問
非洲 – 西非國家貝寧總統帕特里斯·塔隆（Président Patrice Talon）於2023年08月31日星期四抵達中國首都北京。來自科托努（Cotonou）的最新消息說，中國外交部副部長鄧勵到機場迎接。隨同貝寧總統一同抵京還有該國負責經濟和金融的國務部長瓦達尼（Romuald Wadagni）、外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）、工業和商業部長阿蘇曼夫人（Mme Shadiya Assouman）。塔隆總統周五將會晤中國國家領導人習近平，並將出席預計本周末（09月02日星期六）開幕的2023年中國服貿會（CIFTIS）全球服務貿易峰會。
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本台法廣（RFI）法文網今天（2023年08月31日星期四）有關非洲時事的最新報導之一是貝寧總統塔隆出訪中國。商業與合同等，自從他管事以來，塔隆總統一直在呼籲中國加大在非洲的工業投資。
-- 貝寧總統對中國着迷 -
本台法廣（RFI）通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）發自科托努（Cotonou）的消息說，貝寧總統塔隆對中國着迷。他曾於今年03月05日在法國電視媒體上說，中國給與他靈感。
本次中國之行屬於正式的國事訪問。在中國外交禮賓上，屬於接待外賓禮儀的最高級別。按計畫，貝寧總統塔隆將於周五與中國國家習近平進行面對面的交流。這一會晤預計將長達3個小時之久。此外，還將分別會晤中國政府總理李強、中國全國人大委員長趙樂際。
-- 貝寧與中國將加強合作 -
貝寧與中國將簽署15項協議，主要是為了便利雙邊投資、讓中國工業型企業在貝寧紮根。涉及領域包括：紡織、公共運輸、電動汽車和家用電器。為了工業革命，塔隆總統在貝寧的經濟中心、港口城市科托努的郊區，建立了一個面積達18平方公里的經濟區。
-- 貝寧總統的國事訪問 -
中國的一名官方發言人曾於2023年08月29日星期二告訴媒體，應國家主席習近平邀請，貝寧共和國總統帕特里斯·塔隆（Président Patrice Talon）將於8月31日周四開始對中國展開國事訪問。塔隆總統將在華停留4天，至9月3日星期天結束。
來自北京的消息說，貝寧總統塔隆將出席簡稱[服貿會]（CIFTIS）的2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會。2023年中國[服貿會]（CIFTIS）的舉辦日期是2023年9月2日星期六至9月6日下星期三。
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