貝寧總統對中國進行國事訪問

RFI非洲 / 非中關係

非洲 – 西非國家貝寧總統帕特里斯·塔隆（Président Patrice Talon）於2023年08月31日星期四抵達中國首都北京。來自科托努（Cotonou）的最新消息說，中國外交部副部長鄧勵到機場迎接。隨同貝寧總統一同抵京還有該國負責經濟和金融的國務部長瓦達尼（Romuald Wadagni）、外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）、工業和商業部長阿蘇曼夫人（Mme Shadiya Assouman）。塔隆總統周五將會晤中國國家領導人習近平，並將出席預計本周末（09月02日星期六）開幕的2023年中國服貿會（CIFTIS）全球服務貿易峰會。

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本台法廣（RFI）法文網今天（2023年08月31日星期四）有關非洲時事的最新報導之一是貝寧總統塔隆出訪中國。商業與合同等，自從他管事以來，塔隆總統一直在呼籲中國加大在非洲的工業投資。

-- 貝寧總統對中國着迷 -

本台法廣（RFI）通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）發自科托努（Cotonou）的消息說，貝寧總統塔隆對中國着迷。他曾於今年03月05日在法國電視媒體上說，中國給與他靈感。

RFI Carte : Bénin 貝寧 © RFI

本次中國之行屬於正式的國事訪問。在中國外交禮賓上，屬於接待外賓禮儀的最高級別。按計畫，貝寧總統塔隆將於周五與中國國家習近平進行面對面的交流。這一會晤預計將長達3個小時之久。此外，還將分別會晤中國政府總理李強、中國全國人大委員長趙樂際。

-- 貝寧與中國將加強合作 -

貝寧與中國將簽署15項協議，主要是為了便利雙邊投資、讓中國工業型企業在貝寧紮根。涉及領域包括：紡織、公共運輸、電動汽車和家用電器。為了工業革命，塔隆總統在貝寧的經濟中心、港口城市科托努的郊區，建立了一個面積達18平方公里的經濟區。

RFI Image Archive / Bénin: le Président Patrice Talon a installé, à la périphérie de Cotonou, une zone économique de 18 km² pour faire sa révolution industrielle. Ici, la nouvelle salle de dispatching, installé en banlieue de Cotonou et qui va permettre d’ici quelques mois de contrôler de façon automatisée l’ensemble du réseau électrique béninois. (illustration) © Olivier Rogez / RFI

-- 貝寧總統的國事訪問 -

中國的一名官方發言人曾於2023年08月29日星期二告訴媒體，應國家主席習近平邀請，貝寧共和國總統帕特里斯·塔隆（Président Patrice Talon）將於8月31日周四開始對中國展開國事訪問。塔隆總統將在華停留4天，至9月3日星期天結束。

RFI Image Archive / Chine : le Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS) 2023 se tiendra du 02 au 06 septembre à Beijing. Ici, un robot pour le Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS) à Beijing en août 2022. (illustration) © AP - Ng Han Guan / RFI Image Archive

來自北京的消息說，貝寧總統塔隆將出席簡稱[服貿會]（CIFTIS）的2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會。2023年中國[服貿會]（CIFTIS）的舉辦日期是2023年9月2日星期六至9月6日下星期三。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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