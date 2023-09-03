度假摩洛哥莫誤進阿爾及利亞

RFI非洲 / 馬格裡布

北非 – 在北非馬格裡布地區，摩洛哥國王穆罕默德六世（roi Mohammed VI）曾在一個月前的07月末，明確表達想與其鄰國阿爾及利亞實現關係正常化、重開邊境的意願。本周二，在摩洛哥北部海濱，有多部摩托艇（jet-ski）誤入鄰國水域，遭到阿爾及利亞海岸警衛隊員的槍擊。有2人死亡或失蹤，其中一名死者是法國人。這起事件的整個過程目前還不清晰。不過，摩洛哥政府的一名高官表示，此事屬於司法機關的管轄範圍。

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RFI Image Archive / Maroc : le roi Mohammed VI souhaite un «retour à la normale» avec l'Algérie. Ici, le roi Mohammed VI. (illustration) Getty / RFI Image Archive

綜合本台法廣（RFI）法文網近日的多則報導，在摩洛哥的多名度假人，由於誤入鄰國水域而遭阿爾及利亞海岸警衛隊員的槍擊。有兩人死亡，其中一人為現年29歲的法國-摩洛哥男子（un Franco-Marocain）。另有一名法國人，目前遭阿爾及利亞關押。

-- 多名男子進入阿爾及利亞水域 -

據本台法廣（RFI）通訊員維克多（Victor Mauriat）發自拉巴特（Rabat）的消息，這起事件最初是由摩洛哥的媒體對外披露。故事講述四名青年在海中玩耍摩托艇（jet-ski）導致悲劇。地點是在摩洛哥北部的薩伊迪耶（Saidia）。

RFI Image Archive / Maroc: deux vacanciers tués, dont un Franco-Marocain, dans les eaux à la frontière avec l'Algérie par des garde-côtes algériens lors d’une balade en jet-skis. Ici, un jet-ski. (illustration) © AP - Bilal Hussein / RFI Image Archive

摩洛哥的薩伊迪耶（Saidia）有着漫長的沙灘，風景宜人。這裡是北非熱門的旅遊勝地，與阿爾及利亞邊境接壤。08月29日星期二，四名男子玩了一天之後，在夜幕降臨之際誤入鄰國水域。他們遭遇阿爾及利亞的海岸警衛隊。

-- 阿爾及利亞海警人員開槍射擊 -

據一名生還者敘述，他們沒有試圖逃跑。阿爾及利亞海警人員抵達時，曾想要掀翻他們的摩托艇（jet-ski）。雙方曾有過交談，但外界目前不了解具體的內容。阿爾及利亞海警人員指出了薩伊迪耶（Saidia）的方向。就在他們出發時，槍響了。

RFI Image Archive / Maroc : jeune franco-marocain tué dans les eaux algériennes, émouvantes funérailles de Bilal Kissi à Bni Drar, le jeudi 31 août 2023. AFP / RFI Image Archive

社交媒體上的畫面顯示，一具年輕人的屍體漂浮在他的水上設備旁。這是29歲的法國-摩洛哥男子Bilal Kissi。這名死者現已下葬，地點是在40公里外的摩洛哥東部城鎮的Bin Drar。

-- 阿爾及利亞海警人員為何開槍 -

法國外交部現已證實，被阿爾及利亞海警扣押的一名青年是法國人。摩洛哥媒體說，這名法國-摩洛哥人在被捕前，已中槍。他現已被移交司法當局。第四名男子據報也已死亡。這是一名40歲的摩洛哥人，他的屍體還在阿爾及利亞水域，是否已經找到，並不明確。

RFI Carte Archive / Afrique : Marco et Algérie. (illustration) RFI Carte

本台法廣（RFI）通信員娜迪婭（Nadia Ben Mahfoudh）發自摩洛哥消息說，這起事件還有一些疑團：當時進入阿爾及利亞水域的人數是多少？他們都有哪些國籍？據報4部摩托艇（jet-ski）上有5人。阿爾及利亞海警為何開槍？阿爾及利亞和摩洛哥兩國目前對此事件的態度都很低調。摩洛哥政府發言人穆斯塔法·巴耶塔斯（Mustapha Baitas）說，他認為，此事屬於司法機關的管轄範圍。

-- 摩洛哥和阿爾及利亞關係緊張 -

本台法廣（RFI）法文網09月02日星期六更新的一篇網文指出，這一事件應該與西撒哈拉主權歸屬問題無關。

RFI Carte Archive / Afrique : le Sahara occidental. (illustration) RFI Carte Archive

由於對西撒哈拉主權歸屬存在嚴重分歧，摩洛哥與阿爾及利亞之間的關係長期緊張。上一世紀70年代摩洛哥曾率先提出斷交。而這次斷交則是始於兩年前的2021年08月，由阿爾及利亞對外宣布。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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