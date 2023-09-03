科特迪瓦:2023地方選舉唱票
非洲 – 西非國家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也有譯作象牙海岸。該國近8百萬選民周六（2023年09月02日）被邀前往投票站，參加今年的地方選舉投票。本次投票選舉市長和大區議會議長。這也是科特迪瓦2025年總統大選前的最後一次全國性的投票活動。負責本次投票安全工作的軍方首腦表示，整個投票過程進展平穩。除了在當地法語通訊員之外，本台法廣（RFI）還有特派記者到現場報導這一選舉。據報，該國執政黨RHDP的多名部長已在本次地方選舉中勝出。
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據本台法廣（RFI）法文網今天（2023年09月03號）星期日的多則更新報導，科特迪瓦周六的2023年地方選舉投票得到選民們的跟進。雖然，當晚發生了幾起意外，整個過程平穩。為了安保，當局調動了近4400名憲兵和警察負責各投票站安全。
-- 科特迪瓦軍警人員全程監督投票進度 -
本台法廣（RFI）通訊員比內塔（Bineta Diagne）發自阿比讓（Abidjan）的消息說，在計票時和運輸投票設備時，軍警人員也都在場。全國人權委員會記錄到近250起與投票設備運抵遲到的意外，造成部分投票站未能按時啟動。除Plateau和Marcory兩地爆發衝突之外，其它地點都沒有發生暴力行徑。
樂譜貢（Yopougon）是阿比讓周圍人口最多的一座衛星城。這裡被各政黨認為，是一個具有決定性的選區。本台法廣（RFI）通訊員見證了當地選民在平靜的氣氛中投票。部分年輕的女選民接受了現場採訪。民間社會組織聯盟也表示，這個投票氣氛緩和。有近百起意外無損選舉進程。
-- 科特迪瓦政府多名部長贏得地方選舉 -
在距離科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）以北大約100公里的城鎮阿佐佩（Adzopé），本台法廣（RFI）特派記者法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）也發回消息說，投票時的氣氛平靜。獨立選舉委員會整晚忙於統計各地的投票結果。
科特迪瓦2023年地方選舉的投票結果應該在2023年09月03日星期天起開始揭曉。目前已知交通部長阿馬杜·科內(Amadou Koné)和教育部長馬里亞圖·科內夫人(Mme Mariatou Koné)在地方選舉中勝出。該國獨立選舉委員會（CEI-Commission électorale indépendante）主席Ibrahim Coulibaly-Kuibiert表示，市鎮選舉的投票率為40%。
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