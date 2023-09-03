科特迪瓦:2023地方選舉唱票

RFI非洲 / 選舉投票

非洲 – 西非國家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也有譯作象牙海岸。該國近8百萬選民周六（2023年09月02日）被邀前往投票站，參加今年的地方選舉投票。本次投票選舉市長和大區議會議長。這也是科特迪瓦2025年總統大選前的最後一次全國性的投票活動。負責本次投票安全工作的軍方首腦表示，整個投票過程進展平穩。除了在當地法語通訊員之外，本台法廣（RFI）還有特派記者到現場報導這一選舉。據報，該國執政黨RHDP的多名部長已在本次地方選舉中勝出。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網今天（2023年09月03號）星期日的多則更新報導，科特迪瓦周六的2023年地方選舉投票得到選民們的跟進。雖然，當晚發生了幾起意外，整個過程平穩。為了安保，當局調動了近4400名憲兵和警察負責各投票站安全。

-- 科特迪瓦軍警人員全程監督投票進度 -

本台法廣（RFI）通訊員比內塔（Bineta Diagne）發自阿比讓（Abidjan）的消息說，在計票時和運輸投票設備時，軍警人員也都在場。全國人權委員會記錄到近250起與投票設備運抵遲到的意外，造成部分投票站未能按時啟動。除Plateau和Marcory兩地爆發衝突之外，其它地點都沒有發生暴力行徑。

RFI Image / Elections locales 2023 en Côte d'ivoire : à Yopougon, commune la plus peuplée du district d’Abidjan, considérée comme une commune déterminante pour les partis politiques, le vote du samedi 02 septembre 2023 s’est déroulé dans le calme. Ici, une affiche de campagne à Yopougon, le 25 août 2023. (illustration) © Bineta Diagne / RFI

樂譜貢（Yopougon）是阿比讓周圍人口最多的一座衛星城。這裡被各政黨認為，是一個具有決定性的選區。本台法廣（RFI）通訊員見證了當地選民在平靜的氣氛中投票。部分年輕的女選民接受了現場採訪。民間社會組織聯盟也表示，這個投票氣氛緩和。有近百起意外無損選舉進程。

-- 科特迪瓦政府多名部長贏得地方選舉 -

在距離科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）以北大約100公里的城鎮阿佐佩（Adzopé），本台法廣（RFI）特派記者法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）也發回消息說，投票時的氣氛平靜。獨立選舉委員會整晚忙於統計各地的投票結果。

RFI Image Archive / Elections locales 2023 en Côte d'ivoire ：pendant toute la nuit, les résultats dans les 31 régions et les 201 communes ont été compilés par la Commission électorale indépendante. Ici, une affiche de promotion de la campagne de Florence Achi pour les élections locales du 2 septembre 2023, en Côte d'Ivoire. (illustration) © François Hume-Ferkatadji/RFI

科特迪瓦2023年地方選舉的投票結果應該在2023年09月03日星期天起開始揭曉。目前已知交通部長阿馬杜·科內(Amadou Koné)和教育部長馬里亞圖·科內夫人(Mme Mariatou Koné)在地方選舉中勝出。該國獨立選舉委員會（CEI-Commission électorale indépendante）主席Ibrahim Coulibaly-Kuibiert表示，市鎮選舉的投票率為40%。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

RFI Carte / Afrique : Côte d’Ivoire. 存檔地圖 / 西非國家:科特迪瓦(中文也譯作象牙海岸）。 © RFI - Anthony Terrade

~. Fin .~