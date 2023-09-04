加蓬強人宣示就職：稱過渡總統

加蓬/選舉/過渡總統

在加蓬，2023 年 8 月 30 日針對總統邦戈的政變發生五天後，過渡機構和恢復委員會 (CTRI) 負責人布萊斯·克洛泰爾·奧利吉·恩圭馬 (Brice Clotaire Oligui Nguema) 將軍今天手摁“憲法”宣誓就職，並稱是國家“過渡總統”。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，加蓬新任強人宣稱：“我向上帝和加蓬人民發誓，忠實地維護共和政體，尊重並確保尊重過渡憲章和法律。”他還申明，他將維護“民主的成就”。

本台駐利伯維爾特約記者弗朗索瓦·馬澤 François Mazet報道稱，2023 年 9 月 4 日，布里斯·克洛泰爾·奧利吉·恩圭馬將軍在利伯維爾宣誓，誓言維護共和政權，尊重加蓬過渡憲章。 宣誓完畢，會場響起掌聲，室外響起幾聲禮炮。

是憲法法院法官主持了宣誓就職儀式，被免職的院長禁止到場。 會場里還有行政、軍事、外交當局、最近解散的前政府、總理阿蘭-克洛德·比利-拜-恩澤和剛剛因軍事政變而被解職的副總統羅絲·克里斯蒂安·奧蘇卡·拉蓬達等人面孔。 這是他們接受正在開始的過渡的一種方式。

對於反對黨“Alternance 2023”的領導人來說，情況也是如此，但反對黨候選人阿爾伯特·翁多·奧薩(Albert Ondo Ossa)並不接受這一結果。

宣誓就職後新強人發表講話。 作為共和國衛隊指揮官，穿着紅色服裝的奧利吉·恩圭馬將軍再次談到了 8 月 30 日政變的原因。 他指責說，“選舉過程不公平，軍隊承擔責任，人民支持。 士兵們將尊重他們的誓言。”

新強人承諾在未來幾天內組建一個擁有經驗和技能的新政府，並進行過渡以就新憲法進行全民公投。 “人民要求通過職能機構保證他們的聲音。”

新強人沒有透露過渡的持續時間。

新任過渡總統布里斯·克洛泰爾·奧利吉·恩圭馬還在聚集在總統府前的相當多的人群面前主持閱兵式。