加蓬政變領袖就任臨時總統

軍事政變

非洲 – 非洲中西部國家加彭的政變領袖恩古瑪將軍4日宣誓就任臨時總統，他承諾將在過渡政府統治及特赦思想犯後，藉由舉行“自由、透明且可信賴的選舉”恢復文人統治。

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法新社報導，恩古瑪（Brice Oligui Nguema）在就職演說中表示，選舉是將“權力交還給人民”的墊腳石。但他並未提出選舉舉行時程。

恩古瑪還說，他尋求加蓬所有“核心團體”參與草擬一份新憲法，並將讓其“藉由公民投票獲得採用”。

恩古瑪並表示，他會指示未來政府研究如何特赦思想犯，以及讓所有流亡海外者更容易返回自己的家園。

現年48歲的恩古瑪原是加彭精銳共和國衛隊（Republican Guard）的領袖。他8月31日帶頭髮動政變，結束原總統阿里．邦戈（Ali Bongo Ondimba）與其2009年逝世父親歐瑪．邦戈（Omar Bongo）合計長達55年的家族統治。

阿里．邦戈遭到罷黜前不久，才獲宣告在8月26日的總統大選贏得勝利。但反對派認定這是選舉是舞弊結果。

自政變以來，大多數加蓬人感謝軍隊“將他們從邦戈氏族手中解放出來”，但軍隊拒絕說這是一場政變，而寧願談論軍事行動避免了一場“血洗”的“愛國行為” ，沒有死亡或受傷的情況發生。