毛里求斯面對持續性缺乏外幣

RFI專欄 / 非洲經濟

印度洋島國 – 非洲島國毛里求斯面臨持續性缺乏外幣。這是本台法廣（RFI）法語[非洲經濟]專欄（Chronique Afrique Economie）在今天凌晨（2023年09月04日星期一）上網的最新話題。為了支持經濟，穩定本幣盧比（la roupie）與美元之間的彙率，該國央行（Banque de Maurice）自Covid-19疫情爆發以來，已向市場投放了近38億美元的戰略性外彙儲備。

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RFI Carte Archive / Une carte indiquée l'île Maurice. (illustration) 存檔地圖 / 印度洋中的毛里求斯。 © United Nations / RFI Carte Archive

-- 毛里求斯貨幣有持續性貶值壓力 -

印度洋上的島國毛里求斯，距離非洲東海岸近2000公里。這個被認為屬於非洲東部的一個島國，在2021年成為了非洲第一個與中國簽訂自由貿易協議的國家。2022年12月底，毛里求斯啟動了繼南非、贊比亞之後，中國人民幣在非洲的第三個清算中心。目標是要促進雙邊貿易發展。

Le siège de Banque de Maurice dans le quartier des affaires, Rue Royale, Port-Louis. © Abdoollah Earally / RFI

本台法廣（RFI）法文網今天2023年09月04日周一有關非洲的最新報道之一：毛里求斯進口商面對持續性缺乏外幣。該國貨幣盧比（La roupie）與美元之間的彙率有貶值壓力。自Covid-19疫情爆發以來，毛里求斯央行（Banque de Maurice）已向市場投放了近38億美元，但這還不足以抵禦該國盧比（la roupie）的貶值。

-- 毛里求斯經濟學家感到現狀矛盾 -

本台法廣（RFI）通訊員阿卜杜拉（Abdoollah Earally）發自毛里求斯首都路易港（Port-Louis）的消息說，這是該國一位老字號進口商匿名透露的現狀，並已得到毛里求斯一名經濟學家Rajiv Hasnah的證實。這名經濟學家表示，當前情況有些矛盾。儘管旅遊業已有很大的恢復、紡織業有了改善、金融業穩定了，農業繼續表現出色，但就是缺乏外幣，已有三年之久。

RFI Image Archive / Afrique : Maurice. Ici, Belle Mare est une célèbre plage de l'île Maurice. (illustration) 存檔圖片 / 非洲 ：毛里求斯。 RFI / Tuấn Thảo

毛里求斯央行今年已向市場投入6千萬美元，並敦促17家當地銀行不要投機。儘管當局出手干預，毛里求斯盧比（la roupie）與美元之間的彙率在過去三年裡，已貶值超過30%。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

非洲印度洋島國毛里求斯面對持續性缺乏外幣 01:15 _Papier Desk jour 2023.09.04 lundi - Nicolas - Maurice fait face à une pénurie persistante de devises 尼古拉

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