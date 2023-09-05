加蓬新強人是何許人也？

加蓬

上周在加蓬，推翻阿里-邦戈（Ali Bongo）的布里斯-奧利吉-恩圭馬（Brice Oligui Nguema）將軍於9月4日宣誓就職，擔任 "過渡期 "總統，過渡期的期限尚未確定，但他承諾在過渡期結束時組織自由選舉。加蓬臨時總統是何人？他與前體制關係密切，這對加蓬是益是害？請聽法國聖西爾軍事學院講師、社會學家阿克塞爾-奧熱（Axel Augé）的解讀。

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另據法國世界報報道，在加蓬髮生政變之後，布里斯-奧利吉-恩圭馬將軍在數百名令人生畏的綠色貝雷帽的簇擁下凱旋而歸，這位迄今為止一直低調甚至神秘的將軍被形容為 "戴着天鵝絨手套的鐵腕人物"。在五天的時間裡，這位被他推翻的阿里-邦戈-翁丁巴總統的禁衛軍首領開始了一場名副其實的媒體馬拉松。

這位 48 歲、身材健碩、留着光頭的男子從未提高過嗓門，他以軍人的黑色面孔和堅定語氣對商界領袖、宗教領袖、工會成員、"政客 "和記者進行演講，甚至威脅參與腐敗的老闆，頌揚 "秩序和紀律"。他承諾將從邦戈先生內閣最高級成員（包括他的一個兒子）的家中搜出的 72 億非洲法郎（1,100 萬歐元）現金用於為沒有飲用水的人打井。

在被 "召見 "到總統府的 200 多名商界領袖面前，他承諾向 "真正的老闆"、"愛國者 "提供幫助，條件是他們必須放棄 "多開票 "以換取國家最高官員回扣的 "系統 "做法。奧利吉將軍盯着觀眾威脅說："我不會再容忍這種做法了"。

在這些會議期間，他坐在一張樸素的辦公桌前，面對總統府一個巨大房間里的數百名對話者，認真記錄下每一個不滿，以便做出回應。他承諾舉行 "自由和透明的選舉"，但沒有設定最後期限，也沒有說明政變領導人是否可以成為候選人，還承諾通過全民公決制定新憲法，以及 "建立更加民主和更加尊重人權的機構"。"然而，他警告說不要倉促行事。

來自幫戈核心圈子的人

根據法國世界報的報道，這位叱吒風雲的共和國衛隊（GR）首領負責保護邦戈體系的核心，他不費吹灰之力、出人意料地奪取了權力。然而，據他的少數批評者稱，他是一個真正的內部人。

阿里的父親奧馬爾-邦戈（Omar Bongo Ondimba）統治加蓬長達41年，2009年去世。一位與阿里關係密切的消息人士告訴法新社，阿里曾在摩洛哥梅克內斯皇家軍事學院接受訓練，他如影隨形地跟隨奧馬爾-邦戈，直到奧馬爾-邦戈在巴塞羅那一家醫院咽下最後一口氣。2009 年阿里-邦戈當選後，他被解職，成為加蓬駐摩洛哥和塞內加爾大使館的武官，長達十年之久。

他的父親是加蓬的多數民族，他主要跟隨母親在邦戈部族的大本營上奧果韋省長大，成長環境與奧馬爾非常接近，以至於今天有人稱他為阿里的 "表弟"，但卻無法證實這一說法。2019 年，他以一名上校的身份重回人們的視線，成為強大的 GR 情報部門的負責人，僅半年後就晉陞為將軍和總統府禁衛軍的負責人，成為加蓬安全機構的中流砥柱。

根據調查財團 "有組織犯罪和腐敗報告項目 "2020 年的一份報告，奧利吉將軍在美國積累了大量財富，他於 2015 年和 2018 年在馬里蘭州購買了三處房產，總價超過 100 萬美元，均以現金支付。