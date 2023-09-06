埃及也要學中國計畫生育？

埃及/計畫生育

埃及經濟與人口成為關注與爭議話題。埃及總統塞西罕見稱讚中國的計畫生育，稱中國的“一胎政策”可以成為埃及計畫生育的樣板。消息沒有提及中國現在已經被迫放棄一胎政策，獎勵2胎3胎，但中國民眾對生育興趣缺缺是否在埃及獲得了解。

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據法新社報道稱，在阿拉伯世界中，埃及是人口最多的國家，目前有1.05億人。但埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）5日以中國的一胎化政策為例，呼籲採取措施來減緩國內生育率。

據塞西說：“我們每年需要40萬名新生兒。”但埃及2022年有近220萬名新生兒。

埃及衛生暨人口事務部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）在記者會中說，“生孩子是完全自由的事”。但塞西隨即表態：“我不同意你的想法，說生孩子是完全自由的事。”塞西並說：“讓那些可能不知道挑戰有多大的人享有自由？到最後是整個社會和國家要付出代價。”

塞西還說：“我們必須安排這種自由，不然會製造大麻煩。”

埃及目前正處於史上最嚴重的經濟危機。

而中國於1970年代實施計畫生育，2015年正式終止一孩政策。但據塞西說：“中國在人口管制政策上獲得了成功。”