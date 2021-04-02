非裔佛洛伊德案持續審訊 女友作證坦言有藥癮

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（法新社明尼阿波利斯1日電） 美國法院持續針對非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死案進行審訊，佛洛伊德的女友今天就他生前用藥情形出庭作證，坦言兩人過去都因病痛而有藥物成癮問題。

法新社報導，審訊進入第4天，與佛洛伊德（George Floyd）交往近3年的45歲女友羅斯（Courteney Ross）出庭作證。

45歲的白人警察蕭文（Derek Chauvin）2020年5月25日獲報，赴明尼蘇達州明尼阿波利斯市處理佛洛伊德涉嫌在商店使用20美元假鈔一案，他將46歲的佛洛伊德逮捕上銬後，以膝蓋壓制對方頸部長達9分多鐘，佛洛伊德最終喪命。

這段過程的影片曝光後，全美燃起反種族主義及反警察暴力運動，蕭文去職，並被控謀殺和過失殺人。

蕭文的律師尼爾森（Eric Nelson）聲稱，佛洛伊德之死是藥物芬太尼（fentanyl）和身體病況所致，他廣泛質問羅斯有關佛洛伊德的用藥史。

育有兩個孩子的羅斯自2017年8月起與佛洛伊德交往，她承認兩人均有鴉片類藥物（opioid）成癮問題。

羅斯表示：「我們都為慢性疼痛所苦，我是在頸部，他是在背部。」

她說：「在我看來，成癮是一輩子的苦戰，是我們每天必須應付的事。」

「我們上了癮，很多次也真的很努力想要戒掉。」

羅斯說，她和佛洛伊德各自有止痛藥的處方箋，但他們有時會在街上或「黑市」買藥。

她還提到，佛洛伊德2020年3月曾因服藥過量而住院數天。

她表示，佛洛伊德在那之後就「沒碰藥」，但他死前兩周似乎又開始用藥。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP