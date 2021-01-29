非裔傳奇女星茜茜莉泰森逝世 曾獲奧斯卡終身成就獎

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯28日電） 曾獲奧斯卡終身成就獎的美國重量級非裔女演員茜茜莉泰森（CicelyTyson）今天逝世，享耆壽96歲。

茜茜莉泰森憑藉「簡．皮特曼小姐自傳」（TheAutobiography of Miss Jane Pittman）榮獲艾美獎迷你影集/電影最佳女主角，以及在1972年以電影「兒子離家時」（Sounder）獲奧斯卡最佳女主角提名。她的演藝事業橫跨70年，作品中經常探討種族主義與社會不公議題。

她也時常拒演一些她認為是強調非裔負面刻板印象的角色，包括女僕和娼妓。近期的作品包括影集「謀殺入門課」（How to Get Away with Murder）和「紙牌屋」（House of Cards）。

茜茜莉泰森經紀人湯普森（Larry Thompson）在給法新社的聲明中表示：「茜茜莉泰森的家人以沈重心情宣布，茜茜莉今天下午安祥過世。」

湯普森寫道：「我為茜茜莉泰森處理演藝事業已經40多年了，每一年都感到是項殊榮和福氣。」但他未進一步詳說茜茜莉的死因。

茜茜莉泰森演藝生涯獲獎無數，包括獲得多座艾美獎，以及在2013年以「豐富之旅」（A Trip toBountiful）榮獲東尼獎（Tony Award）。

2018年，茜茜莉泰森在93歲高齡，以她一生事業作為美國兩個世代非裔女演員的標竿，獲得奧斯卡終身成就獎。

演員兼製片泰勒派瑞（Tyler Perry）在星光閃爍的好萊塢頒獎典禮上表示：「她是我們非裔美國人的女王。」

泰勒派瑞說，因為她是一名黑人女性，「她必須比別人更加努力工作十倍，而所得報酬卻比別人少了100倍。」

茜茜莉泰森出生於紐約哈林區（Harlem），父母是加勒比海國家移民，她以時裝模特兒身份出道，之後轉行當演員。

茜茜莉泰森的回憶錄書名Just as I Am: A Memoir，在26日才剛出版。

© 2021 AFP