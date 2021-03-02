非裔女經理指控 亞馬遜種族和性別歧視

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（法新社華盛頓1日電） 電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）公開談論多元性和社會正義需求的同時，卻遭控歧視非裔和女性員工，在今天被告上美國聯邦法院。

非裔女性員工紐曼（Charlotte Newman）在亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）擔任資深經理。她在訴狀中表示，自己在職場上遭騷擾和性侵害，且未獲得她應得的升遷。

辯護律師表示：「就像亞馬遜其他許多非裔和女性員工，紐曼因為她的膚色和性別，受到難以�u越的系統性歧視。」

亞馬遜發言人回應法新社的置評要求時說：「亞馬遜努力發展多元、公平且具包容性的文化，這些指控沒有反映出我們的努力或價值。」

「我們不會容忍任何形式的歧視或騷擾行為，會徹底調查所有指控，並且採取合理措施。」

發言人表示，亞馬遜正在調查訴訟中提出的指控。

紐曼說她4年前應聘任職亞馬遜的公共政策經理，不久後她意識到自己從事的是較高層級的工作，但薪資卻比其他白人同事少。

根據訴狀，去年6月紐曼提出遭亞馬遜一名男性主管騷擾，且數名經理對她有「歧視態度」的書面指控。她之後曾向位於華府的人權辦公室（Office of HumanRights）投訴。

© 2021 AFP