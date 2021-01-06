非裔男遭警槍擊導致癱瘓 美檢：無人將被起訴

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社威斯康辛州基諾沙市5日電） 美國白人警察去年8月在基諾沙市射擊非裔美籍男子布雷克（Jacob Blake）造成他下半身癱瘓，引發一場反種族歧視暴動檢方今天宣布，沒有任何警察將因此案遭到起訴。

美國威斯康辛州基諾沙郡（Kenosha County）地區檢察官格雷夫利（Michael Graveley）表示，白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）在布雷克試圖進到自己的車內時，朝布雷克的背後開了數槍，他說他是因為擔心遭刺才開槍，這樣的說法是合理的。

格雷夫利表示，這是個「非常困難的決定」，但是根據有關警察用槍的現行法律，檢察官很難證明謝斯基開槍不是出於自我防衛而將他或其他警察起訴。

格雷夫利說：「根據法律規定，涉案的基諾沙執法警察無人被控刑事罪。」

29歲的布雷克去年8月23日在威斯康辛州基諾沙遭警方槍擊，引爆數日的暴力抗議，讓當時全美因警察對非裔人士執法失當引發的怒火愈演愈烈。

旁觀者拍攝的影片顯示，謝斯基朝布雷克的背部開了數槍，當時布雷克試圖進到他的車裡，車上還有他的3個孩子。

布雷克雖然倖存下來，但腿部已經癱瘓。格雷夫利表示，當時警方試圖逮捕布雷克，儘管如此，他也不會被以任何罪名起訴。

© 2021 AFP