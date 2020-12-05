非裔研究員沒提辭呈卻遭解聘 逾千員工要Google說明

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（法新社舊金山4日電） 美國科技業巨擘谷歌（Google）日前才被政府機關指責監控員工，今天又有逾1000名員工要求公司解釋為何解聘一名研究人工智慧倫理的非裔研究員。

衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯（Timnit Gebru）本周稍早推文表示，Google告知她的辭呈已獲准，但她並未提交這份辭呈，而在此之前，她曾傳訊息給一個內部團體，抱怨「邊緣化的意見被噤聲」。

她也曾在電郵中告訴「智慧女性與盟友」（Brain Women and Allies）團體說，她接到命令要撤回一項研究報告。

根據全國公共電台（NPR）消息，這項研究報告重點在探討Google及其他科技公司利用人工智慧工具模仿人類書寫仇恨言論及偏見語言的可能性。

蓋布魯一向大力主張多元性，她參與創辦了一個組織，旨在促進非裔族群在人工智慧領域的才能。

到本月1日為止，蓋布魯都還是Google人工智慧倫理團隊的研究員及共同負責人。

她推文說，Google在解聘訊息中表示，「您昨晚傳給智慧小組非管理職員工的郵件中表達的觀點，反映出不符Google管理人員期望的行為」。

近2500人在線上連署呼籲Google解釋解聘蓋布魯、並要她撤回研究報告的理由，其中上千人是Google員工。這封連署公開信要求Google對研究誠信及學術自由許下明確承諾。

信中表示：「蓋布魯博士不但未被Google視為具有獨特才能且多產的貢獻者，反而面臨戒心、種族主義、欺瞞、研究審查及報復性解聘。」Google對此並未回應。

蓋布魯在加州史丹佛大學（Stanford University）取得電機工程學學碩士及博士學位，她曾效力於蘋果公司（Apple），也曾在微軟公司（Microsoft）進行研究。

她的研究項目包括指出人臉辨識技術出錯的可能性，尤其是辨識有色人種的時候。

兩天前，美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board, NLRB）才指控Google利用監視、質問等手段監控維權員工。

© 2020 AFP