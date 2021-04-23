面對氣候變遷危機 環保少女童貝里斥掌權者輕忽

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（法新社華盛頓22日電） 瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天痛斥掌權的政治人物「輕忽」氣候變遷，她要求終止對化石燃料補貼，懇求這世代領袖更加嚴肅因應當前危機。

美國總統拜登今天主持氣候高峰會，世界領袖共襄盛舉。同時，18歲的童貝里在美國聯邦眾議院委員會舉行的聽證會中警告，強大的利益相關人和立法者正在「破壞」全球生活環境。

法新社報導，童貝里說：「你們真的相信像你們這樣的掌權者還有多久時間能逍遙於外？」

她質問：「你們以為還有多久時間可以持續輕忽氣候危機、全球公平和屢創新高的排碳量，而不被追究責任？」

「你們現在逍遙於外，但遲早人們會明了你們一直以來的所作所為。」

童貝里是全球具代表性的年輕氣候行動主義者，以前也曾於2019年在聽證會上向美國國會議員演說。

她今天的演說與拜登的地球日遠距氣候高峰會（Earth Day Climate Summit）主旨相符。拜登在峰會中，就減少碳排承諾了積極的新目標。

儘管中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）均承諾減排，童貝里仍表示，全球行動遠不及應有水準。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP