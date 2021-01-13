面對美國新總統將上任 金正恩矢言強化核武發展

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（法新社首爾13日電） 美國總統當選人拜登即將上任，北韓官媒報導，領導人金正恩在執政勞動黨第8次全國代表大會閉幕時致辭，矢言加強核武發展。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示：「在強化我們的核武恫嚇同時，我們必須竭盡所能建立最強有力的軍隊。」

一些分析家報導，北韓為了防疫自保而封鎖邊界，所處情勢較以往更為孤立，金正恩意欲引起即將上任的拜登（Joe Biden）政府注意。

2019年2月金正恩與美國總統川普在越南河內舉行高峰會，討論非核化議題，但後來因在解除制裁和非核化上存有歧見，平壤與華府關係自此陷入僵局。

美國新總統上任，對平壤而言是項挑戰，拜登曾在總統選舉辯論會中直指金正恩是個「惡棍」（thug），而北韓先前還稱拜登是「瘋狗」（rabid dog），「必須亂棒打死」。

在第8次全代會稍早，金正恩稱美國是「北韓改革發展的基本障礙，也是我們最主要的敵人。」北韓勞動黨這次全代會長達8天，是2016年全代會會期的兩倍。

金正恩又說：「不管誰上來執政，（美國）對朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的政策意向不會改變。」金正恩並未指明拜登。

他說，北韓已完成核子動力潛艦計畫━這將會在戰略上改變遊戲規則━未來北韓將致力取得高超音速滑翔彈頭、軍事偵察衛星，以及固態燃料洲際彈道飛彈。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP