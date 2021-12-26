韋伯太空望遠鏡升空 NASA：讓人讚歎

（法新社法屬圭亞那庫魯25日電） 因技術問題數次延後，世界最強大的太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope）今天升空，前往距離地球150萬公里遠的目的地，預定明年6月運作。

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美東時間上午7時20分（台灣時間晚間8時20分），美國國家航空暨太空總署（NASA）這座歷時約30年、斥資約90億美元（約新台幣2492億元）打造的革命性紅外線太空望遠鏡，由阿利安5型火箭（Ariane 5）運送，從歐洲太空總署（ESA）法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「多讓人讚歎的一天啊，果然是耶誕無誤。」

歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）則表示：「很開心地說，我們把這個太空船非常精準地送入了軌道…阿利安5型表現非常好。」

這是關鍵，因為把太空船放上軌道有助節省燃料，讓韋伯望遠鏡可順利抵達最後目的地，且在抵達後運作良好。

以NASA前署長為名的詹姆斯・韋伯太空望遠鏡預計將花費約1個月抵達目的地，它將追隨哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）腳步，但打算帶領人們更了解宇宙在140億年前誕生時的樣貌。科學家希望它能帶回新線索，讓學界對宇宙和太陽系外類地行星的起源有更進一步了解。

韋伯計畫共同創始人馬瑟爾（John Mather）在社群媒體形容韋伯太空望遠鏡具有空前的靈敏度，「韋伯太空望遠鏡可在遠從月球的距離，探測到一隻大黃蜂的熱信號（heat signature）」。 韋伯望遠鏡的尺寸和複雜度都是空前，主鏡直徑6.5公尺，是哈伯望遠鏡的3倍。由於其體積太過龐大，必須如摺紙般摺疊起來，而它抵達觀測點日-地系統第二拉格朗日點（L2）後，完全展開又將是艱鉅的挑戰。

© 2021 AFP