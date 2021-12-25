韋伯太空望遠鏡定耶誕升空 開啟天文探索新時代

3 分鐘

（法新社法屬圭亞那庫魯25日電） 史上最強大的韋伯太空望遠鏡因技術問題多次延後升空後，預定今天發射，前往距離地球150萬公里遠的目的地，開啟萬眾期待的天文探索新時代。