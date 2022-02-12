韋伯太空望遠鏡觀測到第一道星光 並成功自拍

（法新社華盛頓11日電） 星光明亮，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，韋伯太空望遠鏡已捕捉到首張照片，顯示一顆位於大熊座的恆星，並且還成功自拍。

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韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）正展開長達數月的巨大金色鏡片校準工作，這些步驟是其中一部分，天文學家希望它能在夏天開始解開早期宇宙的奧秘。

這座太空望遠鏡捕捉的照片顯示，黑色宇宙背景上顯現18個模糊的白點，都在展示同一物體，即大熊座（Ursa Major）中一顆明亮、孤立的恆星HD 84406。

韋伯傳回的第一張宇宙照片雖不令人驚嘆，但事實上回傳的照片本身代表一個重要里程碑。這18個白點被太空望遠鏡主要鏡面的18個獨立鏡面捕捉到，這個圖像現在是校準和聚焦這些六角形獨立鏡面的基礎。

光線從18個獨立鏡面反射到韋伯的次要鏡面，這個次要鏡面是一個位於長臂末端的圓形物體，然後反射到韋伯的主要形成影像的設備--近紅外線相機（NIRCam）。

NIRCam儀器的主要研究員、亞利桑那大學天文學教授黎克（Marcia Rieke）在聲明中說：「整個韋伯太空望遠鏡團隊對拍攝照片和校準望遠鏡的第一步工作進行如此順利感到欣喜若狂。」

「我們很高興看到光線進入近紅外線相機。」

這張照片是從2月2日開始拍攝，韋伯拍攝這顆恆星預測位置周圍的不同位置。

為協助上述工作，韋伯還拍攝一張「自拍」照片，不是透過外部安裝的相機拍攝的，而是透過近紅外線相機上的特殊鏡頭拍攝的。

美國國家航空暨太空總署先前曾表示，韋伯不可能自拍，所以這個自拍消息是對太空迷來說是一個受歡迎意外收穫。

耗資100億美元的韋伯太空望遠鏡是在去年12月25日從法屬圭亞那發射升空，現在正處於地球環繞太陽的軌道上，距離地球150萬公里，位於第2拉格朗日點（second Lagrange point, L2）的空間區域。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）

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