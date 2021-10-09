韋柏7.2局無失分 巨人炮轟畢勒擊敗道奇

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山8日電） 韋柏今天先發7.2局無失分，加上巨人打者從道奇強投畢勒手中揮出2轟，整場比賽擊出3支全壘打，最終4比0獲勝，在季後賽首戰拿下勝利。

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天在主場進行的季後賽首輪第1戰，對上去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇。尋求衛冕的道奇，今年例行賽拿下106勝，是全聯盟勝場數第2多的球隊，但巨人狂掃全聯盟最佳的107勝，成為國家聯盟西區龍頭，讓道奇得先打外卡戰，並在擊敗聖路易紅雀後，才得以闖進季後賽。

今天道奇派出去年冠軍隊成員，本季戰績16勝4敗，防禦率2.47的畢勒（Walker Buehler）先發，巨人則由今年戰績11勝3敗，防禦率3.03的韋柏（Logan Webb）迎戰。

巨人此役的開路先鋒拉史戴拉（Tommy La Stella）在1局下半獲保送，波希（Buster Posey）在兩出局後，把畢勒一記95.8英里的四縫線速球擊成右外野方向兩分全壘打，巨人2比0取得領先。

兩隊2到6局都沒有得分，巨人7下首名打者布萊恩（Kris Bryant）把畢勒95英里的四縫線速球，轟出中左外野方向全壘打牆，巨人3比0領先道奇。

在解決下一棒的亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）後，畢勒用球數達到99球，因此被換下場，他今天投6.1局，有5次三振、1個保送，被擊出兩轟在內的6支安打，丟掉3分都是自責分。

韋柏此役用92球獨撐7.2局，送出10次三振，沒有任何保送，只被打出5支零星安打，沒有丟掉任何分數。

8下兩出局後，克勞福（Brandon Crawford）面對第1個來球就出手，靠着他揮出的陽春炮，巨人將領先擴大到4比0，最終就以4分獲勝。

兩隊系列賽第2戰，明天將繼續在巨人主場進行。

© 2021 AFP