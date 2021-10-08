韓凍結購油款爭議加劇 伊朗揚言采法律行動

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（法新社德黑蘭7日電） 韓國依照美國制裁規定，凍結支付伊朗石油款項，雙方爭議多時，最近情況惡化，德黑蘭揚言，除非首爾支付這70多億美元，否則將採取法律行動。

伊朗與列強2015年簽訂核子協定，美國前總統川普於2018年單方面退出這項核協定，並對伊朗重施嚴厲制裁，揚言任何人向伊朗買石油，必遭受美國懲處；自此韓國即停止向伊朗採購石油。此前，伊朗是韓國的第3大中東貿易夥伴。

對能源匱乏的韓國而言，伊朗不但是主要石油供應國，也從韓國進口工業設備、家用電器與汽車零件等。

交涉此案的伊朗國會議員沙里米（Alireza Salimi）表示：「我們有78億美元被凍結在韓國多家銀行。」

沙里米告訴法新社，韓國已接獲交運的石油，「但未付款」。

韓國外交部官員在首爾告訴記者，「很難證實」確切的購油金額。

根據伊朗駐韓國大使館資料，2018年伊韓貿易額比前一年巨降一半，2017年雙方貿易額為120億美元。至2020年7月中，僅1.11億美元。

今年1月間，伊朗伊斯蘭革命衛隊扣留「韓國化學號」（Hankuk Chemi）油輪與船長，時間長達3個月，表面理由是這艘油輪違反環保規定。

韓國方面普遍認為，伊朗扣留化學號是要迫使韓方交出凍結的資金，不過德黑蘭一再否認兩者之間有任何關聯。

© 2021 AFP