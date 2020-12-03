韓前總統樸正熙遇刺案 兇手家人尋求平反叛國罪名

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（法新社坡州3日電） 韓國前中央情報部（國家情報院前身）部長金載圭因為槍殺時任獨裁總統樸正熙，於40年前遭處決。金載圭之妹金正淑目前尋求平反他的叛國罪名，並主張這起暗殺是為國服務。

今年81歲白髮蒼蒼的金正淑（Kim Jung-sook，音譯）告訴法新社：「一個人需為殺人受罰。但我的兄長並非為了當上總統而殺害總統，或是犯下叛國罪。」

她並未尋求推翻金載圭的謀殺罪名或死刑判決，這反映南韓仍在設法解決樸正熙遺留下來的複雜影響。

樸正熙於1961年軍事政變後掌權，將南韓轉型為製造業強國，但也殘酷鎮壓反對勢力。

樸正熙親自挑選軍校同儕及友人金載圭，擔任當時的中央情報部部長，負責抵擋北韓的間諜陰謀，並且確保樸正熙在國內不受反對。

1979年10月，南韓第二大城釜山及鄰近馬山市（Masan），爆發反對樸正熙統治的大型集會，令樸正熙大為震怒。

根據金載圭的說法，樸正熙的總統警護室長車智澈極力主張迅速展開無情鎮壓，金載圭反對這項做法，但樸正熙傾向此舉。

在三人於首爾中央情報部場地舉行私宴時，金載圭離席至他的辦公室拿取手槍，槍殺樸正熙與車智澈。金載圭事後逃逸，但數小時後落網。關於金載圭犯案動機的質疑和爭議迄今仍在。

© 2020 AFP