韓國前往協商 伊朗否認與油輪遭扣有關

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（法新社德黑蘭10日電） 韓國、伊朗兩國的外交部副部長今天在德黑蘭會面。伊朗否認此與一艘懸掛韓國國旗的油輪在敏感的荷莫茲海峽水域附近遭扣有關。

韓國外交部副部長崔鍾建（Choi Jong Ku）會晤伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）；在此之前，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於4日表示，他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域附近，扣留了一艘懸掛韓國國旗的油輪「韓國化學號」（Hankuk Chemi）。

伊朗革命衛隊指出，該船「屢次違反海洋環境保護法規」。

韓國的聯合新聞通訊社（Yonhap）表示，崔鍾建此行目的，是要和伊朗協商，讓對方儘早釋回韓國化學號和船上韓國、印尼、越南、緬甸籍船員。

但是，伊朗外交部發言人哈蒂巴紮赫（Said Khatibzadeh）表示，這次的會面是在韓國化學號被扣押之前就敲定的，其「主要目的」是要討論如何拿回伊朗遭扣在韓國的資金。

扣押該船前，伊朗曾敦促韓國將遭美國制裁而凍結在韓國、數十億美元的伊朗資金解凍。

伊朗表示，他們正在想辦法購買疫苗以對抗國內不斷增加的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，也試圖自國外買進藥品和醫療設備。

韓聯社今天引述崔鍾建的話，稱這次拜訪伊朗，「是一個好機會，能再次清楚地聽取伊朗政府的需求，並區分在油輪遭扣押這個議題上，（我們）能做和不能做的，以及必須與美國協商之處。」

對資源匱乏的韓國來說，直到美國的規定禁止採購前，伊朗是韓國關鍵的石油供應國。

© 2021 AFP