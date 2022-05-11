韓國新總統兌現承諾 民眾湧入青瓦台參觀

（法新社首爾11日電） 韓國新任總統尹錫悅昨天宣誓就職，兌現「將青瓦台還諸人民」的承諾，數以千計的韓國人今天湧入象徵最高權力的青瓦台參觀。

廣告 繼續瀏覽後續

青瓦台過去原為高麗王朝的一處別宮，朝鮮時代沿用為景福宮後苑，之後因建築遭毀損，日據時期的日軍在此興建總督官邸，1948年韓國光復之後，歷任總統皆在此辦公。

不過，青瓦台距離市中心有一定距離，且籠罩威權色彩，過去政府都曾考慮遷址，但因警備、費用等問題不了了之，尹錫悅今年3月當選後火速推動選址、搬遷作業，雖引發批評，但也成功將總統及幕僚辦公室在上任前轉移至位於市中心龍山區的國防部原址。

尹錫悅如願在就任首日就能入主新辦公室，原本的總統府青瓦台也即刻向一般民眾開放，佔地廣闊的青瓦台庭園除原本的園林造景，大片草坪上也設置帳篷等休憩空間，並安排傳統藝術、街頭藝人表演等，原本肅穆的政治要地搖身一變成為文化空間。

70歲崔姓婦人在花園內一邊吃午餐一邊告訴法新社：「我此生有幸來此實際看看總統辦公室。」

「這裡很有故事，讓人想到古代君主和現代的總統。我相信這裡會變成最重要的觀光景點之一。」

© 2022 AFP