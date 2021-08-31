韓國通過修法禁止蘋果和Google 壟斷app支付

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（法新社首爾31日電） 韓國國會今天通過修法，禁止蘋果（Apple）與Google強制App開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，實際上等同宣告它們的App Store和Play Store的壟斷行為屬非法。

國會今天針對電信商業法（Telecommunications Business Act）修法進行表決，以壓倒性支持通過修法，使韓國成為第一個通過這類立法的主要經濟體，可能為全球其他司法管轄區設下先例。

美國3名參議員這個月也推動法案，要鬆綁蘋果和Google對其App商店的掌控。歐洲議員則是正在辯論立法，要蘋果在App Store里容許替代選擇。

蘋果和Google因為向開發者收取30%傭金，並且強制使用內部支付系統，以收取一部分交易費，而招致全球批評聲浪。

韓國這項立法在當地被稱為「反Google法」，將能讓用戶繞過應用程式商店擁有者設定的收費方式，自行選擇app支付服務供應商。

韓國行動網路商業協會的姜起煥（Kang Ki-hwan，音譯）告訴法新社：「這項法律肯定會為其他國家，以及全世界的應用程式開發商和內容創作者設下先例。」

Google計畫在今年稍晚針對應用程式App內購（In-App Purchase），要求全球開發商必須強制使用Google Play付費系統，使用Google支付系統，系統會在超過特定門檻時收取30%傭金。

在韓國，Google也計畫從10月起對所有內容支付收取傭金，結束原先只對線上遊戲收取傭金的作法。這引發韓國藝術家和創作者憤怒。網路小說作家和漫畫家指控Google「濫權」，並為新法展開強力遊說。

蘋果和Google堅持立場，認為收取傭金是業界標準作法，也是它們建立安全市場，讓開發商能夠與全世界接觸的公平補償。

在韓國國會展開辯論前，蘋果告訴法新社，新法會讓數位內容購買者蒙受詐欺風險，隱私權可能不受保護，同時削弱父母保護模式的效力。

Google Korea則沒有回應法新社的置評要求。

這兩大科技巨頭主宰韓國App市場。根據科技部數據，Play Store於2019年創下近6兆韓元（約52億美元）營業額，占韓國整體的63%。App Store同期市佔率則為24.4%。

© 2021 AFP