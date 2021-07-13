韓國防疫新規：健身房禁播120bpm以上快歌

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（法新社首爾13日電） 根據旨在遏止新型冠狀病毒傳播的新規定，韓國熱門歌曲「江南Style」可能會被大首爾地區的健身房停播，但韓國流行天團防彈少年團（BTS）可以倖免。

法新社報導，這些規定禁止健身房在像是Zumba或飛輪課等團體課程，播放每分鐘超過120拍（bpm）的音樂，目的是不要讓去健身房運動的人太過用力呼吸，或汗水濺到他人身上。

本周開始，韓國當局將規範更嚴格的社交距離規定，例如縮小聚會規模和縮短商店營業時間。

這些關於歌曲的禁令已引起輿論訕笑和憤怒，一份韓國流行歌曲的「安全歌單」更在網路上廣為流傳，其中包括BTS最新歌曲Dynamite（114bpm）以及Butter（110bpm）。

但江南大叔PSY的「江南Style」（132bpm）現在得從健身播放清單中移除。

韓國確診率仍維持在全球標準值之下，每日新增略高於1000例，但近期已連續3天創新高，是這波疫情中的高峰。

韓國疫苗施打緩慢與流程複雜，加上先前疫苗取得面臨困難，妨礙疫苗計畫的推行。

雖然限制令下仍允許健身房營業，但業者與使用者都對此舉嗤之以鼻。

健身房業者線上論壇的一名使用者寫道：「現在我不得不擔心我正在播放的歌曲音樂速度。」

另一位說：「我猜病毒的傳播速度取決於歌曲節奏。」

35歲的健身愛好者金賢俊（Kim Hyun-joon，音譯）則質疑這項規定的效力。

他說：「我很感激至今我仍可在健身房健身。但現在大多數人不是都用藍芽耳機聽自己的音樂嗎？」

新規定還包括跑步機速度上限為時速6公里。一名線上用戶詢問：「我們會收到超速罰單嗎？」

另一位用戶補充道：「也許他們會開始限制我們在戶外快走或慢跑的速度。」

韓國先前被視為防疫模範生，因為民眾大多遵守社交距離等規範，但隨着時間拉長，民眾已開始出現防疫懈怠。

© 2021 AFP