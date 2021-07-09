韓國首都圈升至最高等級防疫 禁逾3人聚會

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（法新社首爾9日電） 韓國8日2019冠狀病毒疾病新增確診人數創下1316例新高，約8成位於首都圈。韓國政府今天決定12日起上調首都圈社交距離規範至最高的第4階段，禁止晚間3人以上私人聚會。

據中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，韓國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診1316例，連續3天單日新增確診人數在1200人以上。新增案例中1236例為社區感染，963例位於首都圈。

韓聯社報導，韓國國務總理金富謙今天主持中央災難安全對策本部會議時宣布12日至25日上調首都圈社交距離規範至第4階段，禁止晚上6時後3人以上聚會，晚上6時前則最多4人聚會；全面禁止一人示威之外的集會遊行等活動；婚喪喜慶活動僅允許親屬參加。

KTV、餐廳、咖啡店、室內體育場所、電影院、網咖、補習班等大眾設施營運時間縮短至晚上10時為止，感染風險高的夜店、酒店等營業性娛樂場所則禁止人群聚集，實際上必須繼續停業。

原本針對完成疫苗接種者放寬的防疫措施暫緩；教育部也宣布首都圈學校14日起至暑假前全面改為遠距教學。

韓國政府原本只考慮在疫情最嚴重的首爾市實施第4階段社交距離規範，但考量京畿道、仁川市與首爾往來密切，最終決定將實施範圍定為首都圈整體。

韓國新一波疫情來勢洶洶，中央防疫對策本部長、疾病管理廳長鄭銀敬8日於記者會上表示，若依目前擴散速度，單日確診人數至7月底可能增至2100人以上。

© 2021 AFP