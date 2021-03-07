韓美年度軍演即將登場 受疫情影響規模縮小

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（法新社首爾7日電） 首爾今天表示，南韓和美國即將從明天展開為期9天的年度聯合軍演，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，軍演規模將會縮小。

不過這項年度軍演仍可能觸怒長期以來認為韓美是為入侵而演習的北韓。

南韓合同參謀本部發布聲明說，即將到來的年度訓練是電腦模擬的兵棋推演，只是「防衛」性質的軍演。

根據南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，這場軍演不會包括戶外演習，參與的部隊與裝備也會因為疫情關係減到最小。其實在疫情之前，由於要促進美國說服平壤解除核武計畫的談判，韓美軍演的規模早有縮減。

這場演習是在拜登政府上任頭幾個月、平壤和華府核子談判仍處於僵局時舉行。

合同參謀本部聲明說，韓美兩個盟國決定，為「維持備戰態勢，並支持為非核化、建立朝鮮半島和平進行的外交努力」而舉行聯合軍演。

目前有近3萬名美軍駐紮韓國，而每年動員數以萬計南韓軍人的韓美演習總會觸怒北韓；但2018年6月美國首度與北韓在新加坡舉行高峰會後，時任美國總統川普表示，將暫停「極具挑釁意味的」韓美聯合軍演。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP