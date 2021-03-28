響應國際關燈日 全球知名地標熄燈一小時

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（法新社巴黎27日電） 世界各地城市今天關燈一小時，響應國際關燈日「地球一小時」（Earth Hour）活動。今年活動凸顯出自然的破壞，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等疾病的爆發。

在英國倫敦，國會大廈（Houses of Parliament）、倫敦眼（London Eye）、夏德摩天大樓（The Shard）、比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）的霓虹標誌，都在響應關燈的地標之列。

英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示：「這真是件美妙的事，國會再次響應世界一小時，加入各地地標，提高大眾對氣候變遷的意識。」

他說：「這展現出我們提高永續性的決心…也展現出我們在減少能源消耗方面盡一己之力。」

在法國巴黎，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）慢慢轉暗，但因為全國現在實施晚間7時後宵禁，幾乎沒人看到過程。

受到疫情影響，艾菲爾鐵塔去年10月30日起暫停對外開放。

在義大利羅馬，2000年歷史的羅馬競技場（Colosseum）響應熄燈一小時，一小群民眾聚集觀賞，執行防疫限制的員警忙着查看民眾證件。

亞洲的新加坡、香港、雪梨等城市的地標都響應了這場活動。美洲的美國紐約帝國大廈（Empire State Building）、阿根廷布宜諾斯艾利斯方尖碑（Obelisk）、巴西里約明日博物館（Museum of Tomorrow），也都在熄燈一小時的行列。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

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