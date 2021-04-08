響應民運風潮 推特推出「奶茶聯盟」專屬圖示

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（法新社香港8日電） 社群媒體巨擘推特（Twitter）今天表示，推特推出專屬圖示來凸顯「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）網路抗議運動；這場運動已經讓亞洲各國支持民主的行動主義者串起連結。

這個聯盟去年出現，以香港、泰國和台灣對含糖茶飲共同的熱愛命名，展現跨國界團結以及對威權中國共同的恐懼。

香港歷經數月爭取民主的抗議活動，曼谷和其他城市的都市青年各自與當局展開街頭對抗，要求改革泰國軍方起草的憲法和其他權利，讓「奶茶聯盟」趁勢興起。

緬甸軍方今年2月發動政變，罷黜文人領袖翁山蘇姬，引發民間大規模起義後，這股「奶茶聯盟」風潮隨之傳入緬甸；當地早餐主食會搭配煉乳調和的茶飲。

推特今天表示：「為了慶祝#奶茶聯盟誕生一周年，我們設計出一款表情符號，搭配聯盟首度在網路上形成的地區3種奶茶的顏色。」

只要推文以中文、英文、泰文、韓文和其他幾種亞洲語言附上主題標籤「#奶茶聯盟」，便會出現推特特別設計的專屬圖示。

香港民運人士黃之鋒推文回應這項消息：「永遠團結，不論時代有多艱難。」並附上英文和中文版本的「#奶茶聯盟」主題標籤。

推特指出，去年4月迄今，「奶茶聯盟」在推特上被使用超過1100萬次，緬甸政變後這個詞的使用率再度飆升。

緬甸軍方政權實施夜間網路斷訊手段，和全面限制行動數據，試圖弭平數周來的動亂。

軍方也指示當地電信業者阻斷民眾連上社群媒體網站，抗議民眾只好使用虛擬私人網路（VPN）和外國SIM 卡來連網。

推特在宣布這個新圖示的推文中表示：「我們強烈認為，取得自由且#公開的網路是基本權利，也依然堅定捍衛、提倡言論自由，並譴責#網路關閉。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP