領沙卡洛夫獎 白俄反對派領袖堅信反抗暴政必勝

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（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟今天頒發歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎給白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。她說，儘管當局殘酷鎮壓，但針對現任總統魯卡申柯的抗爭行動終將獲得最後勝利。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）代表白俄反對運動在布魯塞爾接受沙卡洛夫獎（SakharovPrize）時表示：「我們必勝而且終將獲勝。」

今年8月，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在引起高度爭議的總統選舉中贏得第6個任期，此後白俄羅斯爆發前所未有的反政府抗爭，持續至今4個月。

目前暫居在立陶宛的季哈諾夫斯卡婭向歐洲議會（European Parliament）表示：「今年我只有一個願望，我期盼目前每個身陷囹圄及被迫流亡的白俄羅斯人都能回家。」

由於政治強人魯卡申柯大權在握超過25年仍戀棧，她要求歐盟針對他的政權予以更強硬回應，並說：「我們呼籲歐洲決策更果敢，現在就力挺白俄羅斯人民，不是明天，也不是將來某個時候。」

歐盟已宣布制裁50多位白俄羅斯官員，包括魯卡申柯和他兒子。歐洲各國駐布魯塞爾的大使，今天同意將更多人列入黑名單。

© 2020 AFP