領軍馬刺1/4世紀 鐵血教頭帕波維奇寫最多勝傳奇

（法新社聖安東尼奧11日電） 執掌馬刺兵符逾1/4世紀，「鐵血教頭」帕波維奇今天率隊擒伏爵士後，拿下NBA教練生涯第1336勝，榮登史上勝場數之冠，為他早已榮耀無數的生涯再掛一枚勳章。

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聖安東尼奧馬刺7日117比110力克洛杉磯湖人，帕波維奇（Gregg Popovich）進帳執教生涯第1335勝，與傳奇教練尼爾森（Don Nelson）並列史上第一，不過馬刺9日以104比119不敵多倫多暴龍，直到今天在一路落後劣勢下以104比102逆轉勝猶他爵士，帕波維奇才獨自登上榜首寶座。

帕波維奇現年73歲，綽號「Pop」的他出身美國空軍軍官學校，在校時是籃球隊隊長，退役後回空軍官校擔任籃球隊助理教練，1988年開始進入NBA執教，帶隊以鐵血風格着稱。

1996-97年球季，馬刺中鋒「海軍上將」羅賓森（David Robinson）因傷只打6場，開季戰績是慘不忍睹的3勝15負，時任馬刺總經理的帕波維奇親自接管球隊，最終該季戰績僅20勝62負，中斷先前連續6年打進季後賽的表現。但馬刺在1997年的選秀會幸運抽中狀元簽，獲得後來成為鎮隊之寶的「石佛」鄧肯（Tim Duncan）。

在鄧肯與羅賓森雙塔聯手下，馬刺1997-98球季大反彈，創下56勝26負佳績，締造NBA歷史上勝場進步最多紀錄，並打進季後賽第2輪。

隔季，NBA因勞資糾紛變成「縮水球季」，例行賽只剩50場，不料馬刺在主力陣容不變下，開季只打出6勝8敗，帕波維奇差點被炒魷魚，所幸馬刺接下來36場比賽贏了31場，並在季後賽一路過關斬將，最後在總冠軍賽系列以4勝1敗擊退紐約尼克摘冠，為往後的「馬刺盛世」開啟序幕。

羅賓森於2003年退休，不過「法國小跑車」帕克（Tony Parker）與「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）已在2001、2002年分別加入馬刺，直到2016年鄧肯退休前，這3員大將讓帕波維奇帶領的「銀黑軍團」（因球衣代表色而得名）成為常勝軍。

●歷史地位早獲肯定

帕波維奇1999、2003、2005、2007、2014年5度率馬刺高舉冠軍杯，是NBA史上5位至少率隊摘下5座冠軍的教頭之一。2003、2012、2014年3度榮膺年度最佳教練。2020東京奧運，他帶領美國男籃完成衛冕任務。

他率領馬刺進入第26個球季，在北美四大職業運動聯盟無人能及；歷年來，總共只有8人能夠在同1支球隊擔任總教練超過25年。

本季NBA慶祝成立75周年，除了公布75大球星，聯盟也評選出15大總教練，以帕波維奇為首的4位現役教頭也入選，另外3人是邁阿密熱火史波斯特拉（Erik Spoelstra）、費城76人瑞佛斯（Doc Rivers）與金州勇士柯爾（Steve Kerr）。這4人都有領軍奪冠的功勳。

●GDP連線助陣

帕波維奇能在聖安東尼奧一待超過1/4世紀，2002至2016年間由吉諾布里、鄧肯、帕克組成的GDP連線（分取3人姓氏的第一個字母而得）居功厥偉。

除了已入選名人堂成員的鄧肯堪稱歷來最佳大前鋒之一，帕克和吉諾布里並非頂尖球星，但以這3人為核心的馬刺隊在Pop的體系中合作無間，總計合力拿下例行賽575勝、季後賽126勝，都是3人組史上最高紀錄。

此外，GDP連線連續13年帶領馬刺進季後賽，締造連續18季例行賽至少50勝紀錄，以及5度聯手進軍總冠軍賽奪4冠的成就，對Pop崇高的歷史地位都有不可抹滅的功勞。

●冷麵笑匠 幽默語錄

帕波維奇不怒而威，但時而會出現令人哭笑不得的言行，「干話」功力一流，對一些問題會爆出「神回覆」。

曾有記者問他「目前球隊22投只有4中，全隊出現了甚麼問題？」他回「沒有把球丟進去」；與他私交甚篤的已故知名記者薩格（Craig Sager），生前以色彩鮮艷的穿着為個人特色，有次薩格問Pop「你們在防守端單節只讓對手拿下13分…，關鍵是甚麼？」Pop藉機調侃好友「我認為他們都一直盯着你的衣服看」。

由於預期本季他將躍登NBA最多勝教練，媒體在球季開打不久問他如何在漫長的NBA生涯取得成功，Pop再度展現令人拍案叫絕的幽默：「選到鄧肯，然後活着」。

© 2022 AFP