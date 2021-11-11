願為衣航墜機事故負責 波音與罹難者家屬達協議

（法新社華盛頓10日電） 衣索比亞航空一架波音737 MAX客機2019年墜毀，機上157人全數罹難，今天提交給芝加哥法院的法律文件顯示，波音公司已與受害者家屬達成協議，並承認對這起空難事故負有責任。

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波音（Boeing）在聲明中說：「波音公司致力確保在空難事故中失去摯愛的所有家庭，都能獲得充分且公平的損失賠償。」

這家美國航空巨頭說：「波音承擔起責任並與受害者家屬達成協議，使各方能集中精神，為每個家庭確定適當的賠償額度。」

代表受害者家屬的律師團盛讚這是一項「歷史性」協議，也是「受害者家屬向波音討公道過程中的重要里程碑」。

律師團在聲明中說：「這將確保他們都能獲得公平對待，且有資格獲得完整的損失賠償。」

今天提出的協議雖未提及具體金額，但表示陪審員會依呈堂證據評估賠償金額。

聽證會預計16日在芝加哥舉行，以批准這項初步協議。根據芝加哥所在的伊利諾州法律，接下來會進入調解程序，若調解失敗，每個家庭都可向陪審團提出控訴，以尋求損害賠償。

今年1月，波音承認旗下兩名員工在安全問題方面誤導美國聯邦航空總署（FAA），並同意支付超過25億美元以和解若干訴訟。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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