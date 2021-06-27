類鴉片藥物訴訟 嬌生同意支付2.3億美元與紐約州和解

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（法新社華盛頓26日電） 紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天發表聲明說，製藥巨擘嬌生集團（Johnson & Johnson）將會退出全美類鴉片藥物業務，作為支付2.3億美元與紐約州達成和解的一環。

根據聲明，和解協議將讓嬌生解決它與紐約州的訴訟，紐約州在訴訟中指控嬌生助長類鴉片藥物泛濫危機。詹樂霞表示，嬌生將分9年支付和解金。

倘若紐約州立法創設類鴉片藥物和解基金，嬌生可能也得於第一年另外支付3000萬美元。

嬌生仍在全美各地面臨其他訴訟程序，包括目前正在加州進行審判的案件。

詹樂霞在聲明中表示：「類鴉片藥物泛濫在紐約州各地以及全美其餘地區，對無數社區造成巨大損害，導致數以百萬計民眾仍然對危險且致命類鴉片藥物成癮。」

她又說：「嬌生助長此災害，但今天它們承諾退出類鴉片藥物業務，不只是紐約州，而且是在全美各地。」

聲明指出，那包括製造和販售類鴉片藥物。

2.3億美元（約新台幣64.3億元）將在紐約州用來預防、治療以及致力宣導有關類鴉片藥物危險性。

嬌生、普渡製藥（Purdue Pharma）和其他藥廠，被控鼓勵醫生過度開立類鴉片藥物處方，即使他們明知這類藥物具高度成癮性。類鴉片藥物原本僅保留給特別嚴重癌症病患使用。

自1999年以來，對類鴉片藥物的依賴，促使更多使用者尋求更高劑量以及諸如海洛英或芬太尼（fentanyl ）等非法藥物。芬太尼是強效類鴉片止痛劑，有很高致命風險，常被當作毒品使用。

自那時以來，全美約有50萬人因藥物過量致死。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，2020年約9萬人死於藥物過量，其中大部分涉及類鴉片藥物。

© 2021 AFP