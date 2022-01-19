顧及飛安隱憂 美電信同意部分暫緩啟用5G

（法新社紐約18日電） 在美國航空業者反對推出5G服務，稱可能導致航運混亂後，美國電信龍頭AT&T和威瑞森今天同意部分暫緩啟動5G網絡。

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美國最大型航空業者執行長前一天警告，若按原訂計畫於19日推出5G服務，恐為旅行與運輸作業帶來「災難性中斷」。

航空業內部人士預料，接下來幾天還是會有部分航班停飛及其他影響，不過AT&T和威瑞森（Verizon）宣布的這項措施預料將預防最糟情況發生。

電信巨擘去年斥資數百億美元取得5G執照，但隨着5G上路時程逼近，航空業組織對5G可能對飛機的無線電高度計造成影響一事表達憂心。5G和無線電高度計可以在相同頻率下運作。

AT&T稱最新的暫緩動作是自願且暫時性的，AT&T發言人表示，正在與航空業及美國聯邦航空總署（FAA）合作，「以提供關於我們部署5G的進一步資訊，因為他們未充分利用他們原先擁有的2年時間來負責任地為5G部署擬定計畫」。

「我們將依照計畫在各地推出我們先進的5G服務，數量有限的塔台暫時除外。」

威瑞森發言人表示，19日會對約9000萬名美國民眾展開5G服務，但公司「自願決定在機場周邊限制5G網絡」。

這名發言人表示：「儘管5G既安全，又在40多個其他國家全面運作，聯邦航空總署和我國航空業者還無法完全解決機場周邊5G導航問題。」

© 2022 AFP