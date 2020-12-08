風光70年 IKEA紙本型錄宣布停刊

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（法新社斯德哥爾摩7日電） 瑞典傢具龍頭宜家家居（IKEA）今天宣布，由於消費者逐漸轉向數位版本，旗下發行70年、深受歡迎的年度紙本型錄將正式走入歷史。

IKEA紙本型錄供消費者一窺當代家居風貌，深受歡迎，2016年以32種語言在全球發行2億本，發行量達到顛峰。

但由於近年線上購物激增，閱讀紙本型錄的人愈來愈少，IKEA表示，已「做出決定，鄭重結束IKEA紙本型錄的風光生涯」。

英特宜家系統（Inter IKEA Systems）總經理格魯斯（Konrad Gruss）向法新社表示：「經過70年的傳統，我們已決定停止發行。我們之後不會再印這本型錄，也不會發行數位版本。」

格魯斯稱這是一項「感傷但非常理智的決定」，因為「消費者行為出現重大轉變」，如今也選擇「在網路上、應用程式和社群媒體中互動」。

IKEA於2000年起發行數位版本型錄，不過未來也將停止更新。

據IKEA說法，IKEA的第一本型錄是由創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）於1951年親自整理而成，當年印製28萬5000份，在IKEA成立的瑞典南部地區發行。

格魯斯表示，雖然過去4年公司持續討論型錄去留，不過是在過去幾個月討論2022年版本型錄時做出最後決定。

人們提到IKEA型錄總發行量時，也常拿聖經、可蘭經和「哈利波特」（Harry Potter）系列小說發行量與其相提並論。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP