風暴強襲歐洲至少5死

（法新社倫敦18日電） 威力強大風暴17日在歐洲奪走至少5條人命；這一風暴並於英國南部掀起強風巨浪，倫敦街道上幾乎空無一人，當局18日發布意味存在「生命危險」的紅色天氣警報。

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波蘭警方表示，風暴在克拉科夫（Krakow）一個建築工地掀翻一台大型起重機，造成2人死亡、2人受傷；另外，西部地區一名男子也在這場風災中罹難。

時速高達125公里的陣風嚴重破壞波蘭超過500棟房屋，吹倒數百棵樹木，並導致全國32萬4000戶家庭夜間無電可用。

強風席捲德國北部，擾亂民眾的鐵公路通勤計畫，部分地區淹水、停電，警方表示，2名汽車駕駛因樹木倒塌喪命。

捷克境內超過30萬戶家庭停電，倒下樹木堵住道路和鐵路，導致多地交通中斷；當局在捷克北部最高峰斯涅日卡山（Snezka）觀測到陣風時速達181公里。

英國氣象局（UK Met Office）18日上午擴大其罕見的「危及生命」天氣警報發布範圍，納入英格蘭南部大部分地區和威爾斯部分區域。隨後，風暴尤妮絲（Eunice）最大風速來到196公里，改寫英格蘭紀錄。

英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）數以百計家戶停電；英國首相強生（Boris Johnson）下令軍隊待命。尤妮絲則在愛爾蘭導致5萬5000戶家庭和商家斷電。

此外，強風在荷蘭導致3人受傷，其中一人為警察；比利時當局也發布警告；巨大強浪侵襲法國西北部不列塔尼（Brittany coast）海岸。

穿越英吉利海峽（English Channel）的渡輪停駛，來自歐洲北部航空樞紐的航班也被迫取消，包括阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）約300個航班停飛。

© 2022 AFP