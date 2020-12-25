風雨盛衰60載 歐盟大事紀一次看

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（法新社巴黎24日電） 歐洲聯盟（EU）成立至今60多年，經歷難民危機、英國脫歐等一連串跌宕起伏的事件，以下是歐盟大事紀。

●歐盟的興起

1950年5月9日，法國外交部長舒曼（Robert Schuman）提出建立法國和西德之間的經濟同盟計畫。

一年後，比利時、法國、西德、義大利、盧森堡和荷蘭成立歐洲煤鋼共同體（European Coal and Steel Community）。

●歐盟的發展

1957年3月25日，歐洲煤鋼共同體6個創始會員國簽署羅馬條約（Treaty of Rome），成立歐洲經濟共同體（European Economic Community，EEC）。

歐洲經濟共同體於一年後生效，其組織機構主要包括歐盟部長理事會（Council of Ministers）、歐盟執行委員會（European Commission）和歐洲理事會議員大會（Parliamentary Assembly）。歐洲理事會議員大會就是之後的歐洲議會（European Parliament）。

1979年歐洲議會舉行第一次直接普選。

1973年1月1日英國、丹麥和愛爾蘭加入歐洲經濟共同體；1981年希臘加入；1986年葡萄牙和西班牙加入；1995年奧地利、芬蘭和瑞典加入。

1992年2月7日各國外長簽署馬斯垂克條約，為歐洲單一貨幣奠定基礎。

1993年1月歐洲單一市場實現，允許商品、人員、服務和資本自由流動。

1993年11月1日，歐洲經濟共同體更名為歐盟。

1995年3月，申根協定（Schengen）生效，歐盟民眾不必出示護照就可通行申根區內部邊界。英國及愛爾蘭選擇不加入申根協定。

●歐元流通和歐盟擴張

2002年1月1日歐元紙鈔及硬幣取代歐盟12國貨幣，正式流通。英國、丹麥及瑞典選擇不加入。

2004年5月1日，歐盟擴張成25個成員，新添賽普勒斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐克和斯洛維尼亞等國家。

保加利亞和羅馬尼亞2007年加入，2013年克羅埃西亞正式成為歐盟第28個成員國。

●危機

2005年5月至6月，法國及荷蘭陸續舉行公投，否決在歐盟引進憲法條約，載明自由市場準則的計畫。

2009年12月，里斯本條約（Lisbon Treaty）生效，除修訂歐盟組織架構，並使歐洲議會和各成員國議會獲得更大的職權。

2009年11月，希臘財政部長宣布財政赤字暴增後，當時的16國歐元區爆發歐洲主權債務危機。

先是希臘，再來愛爾蘭、葡萄牙、西班牙和賽普勒斯都陸續向歐盟和國際貨幣基金（IMF）求援，歐盟和國際貨幣基金也提出嚴格的條件。

隨着債務危機告終，難民危機接踵而來。根據國際移民組織（International Organization for Migration），數十萬移民湧入歐洲邊境尋求庇護，更在2015年達到約100萬人的高峰。歐盟各國領袖在處理難民問題上仍未能取得共識。

●英國脫歐

2016年6月23日，英國舉行脫歐公投，有52%的人支持脫歐。因為分手條件談不攏，脫歐拖延了3年，從原定的脫歐時間2019年3月29日3度延期到2020年1月31日。

脫歐僵局促使首相強生（Boris Johnson）拋出去年12月12日舉行大選的提案，他領導的保守黨獲得壓倒性勝利，脫歐協議終於獲得國會順利通過。

2020年1月31日格林威治時間23時（台灣時間2月1日早上7時），英國將成為第一個退出歐盟的國家。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP