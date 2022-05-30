颶風艾加沙增強 預計30日登陸墨西哥

（法新社墨西哥市30日電） 墨西哥氣象當局警告，今年太平洋颶風季的第1個颶風艾加沙（Agatha），正在該國西南海岸附近迅速增強，今天可能就會以3級颶風之姿襲擊當地。

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墨西哥的國家氣象局（SMN）局長曼德斯（Alejandra Mendez）在視訊會議上表示，由於海面溫度較高，颶風艾加沙行進速度也慢，可能讓它在登陸前，有足夠的時間增強。

根據美國國家颶風中心（National Hurricane Center, NHC）的報告，29日晚間，颶風艾加沙位於墨西哥天使港（Puerto Angel）西南約225公里處，預料將增強為沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度）下的3級颶風。

曼德斯說：「據預測，颶風可能會增強至3級，在瓦哈卡州（Oaxaca）的埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）與華土科（Huatulco）之間登陸。」他並補充道，艾加沙可能於今天登陸。

根據美國國家颶風中心在格林威治時間30日3時發布的報告，艾加沙的最大持續風速為每小時175公里，並以每小時約9公里的速度向東北方移動。

美國國家颶風中心表示，艾加沙「預料在今天為墨西哥南部帶來極危險的風暴潮，和會危及生命的強風」。

瓦哈卡、格瑞羅（Guerrero）、奇亞帕斯（Chiapas）3州的有關當局，盼民眾28日就開始採取預防措施，例如要求沿海地區居民保護好家當，並呼籲民眾避難。

同時，他們也關閉了瓦哈卡、格瑞羅的港口。

在深受歡迎的衝浪聖地埃斯孔迪多和華土科，則設立了可容納2萬6800人的臨時避難所，當局並安排可能留在當地的另外5200人住進當地旅館。

墨西哥的太平洋和大西洋沿岸都會受到颶風襲擊，時間通常是5月到11月間。

© 2022 AFP