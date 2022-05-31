颶風艾加沙登陸墨西哥 沿海渡假村發洪水警戒

（法新社墨西哥華土科30日電） 今年太平洋颶風季第1個颶風艾加沙（Agatha）今天挾帶強風豪雨在墨西哥登陸，猛襲多個海邊度假村。

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美國國家颶風中心（NHC）表示，艾加沙是1949年有紀錄以來，在墨西哥太平洋沿岸登陸威力最強的5月颶風。

艾加沙在最高5級的颶風分級制中，以2級颶風之姿登陸墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）天使港（Puerto Angel）。

美國國家颶風中心表示，艾加沙後來減弱為1級颶風，但最大平均風速仍達每小時130公里。

美國國家颶風中心說：「隨着艾加沙進一步往內陸移動，威力預料會快速減弱，預計今晚將減弱為熱帶風暴，並於明晚在墨西哥東南消散。」

民防協調官員瓦倫西亞（Oscar Valencia）告訴「千禧電視頻道」（Milenio television channel） ，瓦哈卡州部分地區發生小規模土石流。

艾加沙逼近時，沿岸居民已囤積糧食和飲用水，並用木板封住房屋和商店的窗戶；此外，該地區海港紛紛封港，航空公司也取消飛往該區的航班。

當局開設約200個颶風避難所，最多可容納2萬6800 人；旅館則成了身處危險地區的約5200名本地、外國遊客的避風港。

華土科（Huatulco）民防官員在颶風來襲前告訴法新社：「我們處在紅色警戒狀態。颶風即將到來，而且威力強大。」

埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）等熱門衝浪城鎮所在的沿海地帶因發布颶風警告，一向熱鬧的海灘頓時空無一人。

美國國家颶風中心表示，「暴潮預料將導致極度危險的沿岸洪澇」，並伴隨「巨大且具毀滅性的海浪」。該中心預測，艾加沙影響下，墨西哥南部部分地區直到明晚前都將持續降下大雨。

美國國家颶風中心並說，在瓦哈卡和緊鄰的奇亞帕斯州（Chiapas）「可能會發生威脅生命的洪水和泥流」。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP